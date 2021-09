Topvrouw Metro zwaait na 20 jaar af

Na meer dan twintig jaar aan het hoofd van het gratis blad Metro verlaat Monique Raaffels de algemene directie van de krant.

Het vertrek van Raaffels zet ook een reshuffle in gang bij de uitgever Rossel. Metro wordt ondergebracht in de structuur van Le Soir, de Franstalige krant onder leiding van Olivier De Raeymaeker. Werner Sluys krijgt de rol van COO van Metro. Hij zal de operationele leiding op zich nemen.

Metro kwam eind vorig jaar volledig in handen van Rossel. De vooral Franstalige groep nam toen de Metro-uitgever Mass Transit Media volledig over van Mediahuis, nadat het eerder al 50 procent in handen had gekregen.

Het gratis blad bereikt dagelijks 788.000 lezers en heeft ruim 1.400.000 bezoeken per week op de sites Metrotime.be en Zita.be. De papieren krant wordt sinds begin september weer vier dagen per week verspreid, nadat de coronapandemie het pendelblad op een lager pitje had gezet.