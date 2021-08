Trouwe abonnees geven Roularta vertrouwen

De mediagroep Roularta heeft de coronadip achter zich gelaten dankzij de sterke prestatie van haar magazines. Een nieuwe commerciële bundel moet daar een turbo op zetten.

Een ‘grand cru’, zo omschreef CEO Xavier Bouckaert de halfjaarcijfers van zijn mediabedrijf dinsdag op een persconferentie. De uitgever van onder meer de tijdschriften Knack, Trends en Libelle zat in de zes maanden tot eind juni bijna weer op het omzetniveau van 2019, toen er van corona nog geen sprake was.

Kerncijfers Roularta eerste halfjaar (in miljoen euro) Omzet: 141,7 (+17,5%). Brutobedrijfswinst (ebitda): 22,7 (+316,8%). Nettowinst: 8,4 (+759,4%). Werknemers (zonder joint ventures): 1.268 (+6,4%).

De brutobedrijfswinst (ebitda) bereikte met 22,7 miljoen euro zelfs het hoogste peil ooit, al werd dat cijfer met 5,8 miljoen euro opgekrikt door een herwaardering van meerdere participaties die in de boeken onder hun werkelijke waarde stonden. Het gaat om enkele mediamerken waaruit Roularta zijn vroegere jointventurepartner Bayard heeft uitgekocht.

Maar zelfs zonder die eenmalige meevaller zat de ebitda ook op recordniveau. Dat dankt de groep in de eerste plaats aan haar kernactiviteit - de verkoop van abonnementen op magazines - die bruto bijna 10 miljoen euro meer opleverde dan voor de coronacrisis. De reclameverkoop herstelde zich grotendeels van de covidklap, met uitzondering van de advertenties in de gratis bladen De Streekkrant en De Zondag. Ook de inkomsten uit evenementen en beurzen zitten nog onder het niveau van 2019.

Roularta plukt de vruchten van een stevige magazineverkoop tijdens de coronacrisis, en van het feit dat een groot deel van de klanten hun abonnementen vernieuwen. De uitgeefactiviteit haalt een brutomarge van 79,5 procent, waar dat vijf jaar geleden slechts 75 procent was.

We hadden onze magazijnen tot de nok gevuld met voorraden papier, waardoor we geen last hadden van de hogere papierprijzen. Jeroen Mouton Financieel directeur Roularta

In de drukkerijactiviteiten, goed voor ruim een tiende van de groepsomzet, klom de marge van 54 naar 59,4 procent, ondanks de aanhoudende zwakte in de markt voor reclamedrukwerk. De kosten zijn er onder controle. ‘We hadden onze magazijnen tot de nok gevuld met voorraden papier, waardoor we geen last hadden van de hogere papierprijzen’, zegt financieel directeur Jeroen Mouton. Hij waarschuwt dat er in de tweede jaarhelft wel een effect zal zijn.

Mijn Magazines

Roularta doet in september een belangrijke stap in de digitalisering van zijn mediamerken. Het lanceert de app Mijn Magazines. Abonnees kunnen voor 2 euro extra per maand digitaal toegang krijgen tot 30 magazinetitels van Roularta, voor drie verschillende logins. De uitgever hoopt dat gezinnen de app gebruiken om met zijn merken kennis te maken.

400.000 abonnees Zo'n 400.00 à 500.000 abonnees zullen het voorstel krijgen om 30 titels te lezen in de app Mijn Magazines.

400.000 à 500.000 abonnees krijgen het voorstel, zegt Bouckaert. Als de strategie succes heeft, kan de groep rekenen op enkele miljoenen extra inkomsten per jaar. Roularta verwacht op basis van klantenonderzoek dat een groot deel van zijn abonnees ervoor zal kiezen.

Dat onder de streep van de resultatenrekening ‘slechts’ 8,4 miljoen euro nettowinst overblijft, is grotendeels het gevolg van een bijzondere waardevermindering van 7,6 miljoen euro op drie merken die extra geraakt worden door de coronacrisis. Het gaat om Sterck (netwerkevents voor kmo’s), het vrouwenblad Flair (dat erg afhankelijk is van promotieacties rond outdooractiviteiten) en het Franstalige nieuwsmagazine Le Vif. De magazines in het zuiden van het land hebben veel meer last van een terugval van de reclame-inkomsten dan in Vlaanderen, zegt Bouckaert.

De Tijd

De financiële media van Roularta deden het de voorbije maanden erg goed, met een positief resultaat voor de zakenzender Kanaal Z en een ebitda van 8,6 miljoen voor Mediafin, de joint venture met de Franstalige uitgever Rossel die onder meer De Tijd en L’Echo uitgeeft. Van dat laatste bedrag mag Roularta slechts 1,6 miljoen euro in zijn boeken schrijven, mee door de boekhoudkundige keuze om participaties geleidelijk af te schrijven (zie inzet).

CEO Xavier Bouckaert doekte de historische joint ventures de voorbije jaren geleidelijk op.

Roularta heeft veel joint ventures opgezet om met een partner actief te worden in andere media (zoals de tv-groep Medialaan) of andere landen (zoals met de Franse groep Bayard). Bouckaert, de schoonzoon van ex-CEO Rik De Nolf, doekte die joint ventures de voorbije jaren geleidelijk op. De belangrijkste uitzondering is Mediafin, waar hij de macht deelt met de Franstalige uitgever Rossel. Die denkt niet aan verkopen, maar als de kans zich ooit aandient, zijn we kandidaat, zegt Bouckaert.

De West-Vlaamse groep is schuldenvrij en heeft bijna 90 miljoen euro cash voor ‘strategische investeringen en overnames’. De topman denkt dat deals eerder buiten ons land zullen liggen, maar momenteel ligt niets op tafel, zegt hij. De cash komt voorlopig vooral de aandeelhouders ten goede. Roularta keert hen 1 euro per aandeel uit, wat neerkomt op een brutorendement van 6,7 procent, en wil dat niveau de komende jaren aanhouden.