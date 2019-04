Tsunami's en kapseizende boten in Vilvoorde

Cameraman/ondernemer Wim Michiels investeerde 23 miljoen euro in een filmstudio met een gigantisch waterbassin, en wil een stukje Hollywood naar België halen. ‘We voeren gesprekken met wereldberoemde regisseurs. We worden incontournable.’

‘We hebben hier waterbakken geïnstalleerd waarmee we 18 ton water over glijbanen naar beneden kunnen laten donderden. Om een tsunami te creëren waarbij acteurs, auto’s of meubilair worden meegesleurd’, vertelt Wim Michiels, eigenaar van Lites.

Zijn bedrijf investeerde 23 miljoen euro in een nieuw studiocomplex met drie ‘gewone’ filmstudio’s én een onderwaterstudio die in Europa zijn gelijke niet kent. ‘Ongeëvenaard in omvang en technische mogelijkheden’, luidt het.

De grootste onderwaterstudio van Europa, Lites Studios, in Vilvoorde

Een maximale wateroppervlakte van 1.250 vierkante meter, zowat een kwart van een voetbalterrein. En negen meter diep. ‘De meeste zijn zes meter diep, en dat is een groot verschil. Je kan ruimere shots maken die meteen bruikbaar zijn. Er komt achteraf geen fotoshop aan te pas om bijvoorbeeld het oneindige onderwaterzicht op de computer bij te creëren.’

Michiels vertelt vol enthousiasme over de technische elementen die zijn ingebouwd. Bij buitenopnames ben je afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij Lites niet. 'We hebben controle over alles, met één druk op de knop’, klinkt het.

'We kunnen mist en regen creëren als we willen. Met speciale verlichtingspanelen simuleren we daglicht, of een ondergaande zon. We kunnen golven opwekken, tot één meter hoogte. Dat klinkt niet veel. Maar als de camera in de golven ligt, heb je het idee dat het stormt’, somt Michiels enkele voordelen op. Ook de ‘look’ van het water kan naar believen worden aangepast. De kleur met verlichting, de helderheid met spruitjes. ‘Ja, u hoort het goed. Met gemalen spruitjes maken we het water troebel.’

Boven het immense bad hangen kranen om objecten van wel 25 ton te water te laten. En de decors kunnen op het droge gebouwd worden, op een platform dat vervolgens onder water zakt. ‘Alles staat in het teken van efficiëntie. Als een crew van 100 man door ons een week minder lang moet draaien, betekent dat een enorme besparing voor de klant.’

Neerstortende vliegtuigen

De eerste filmscènes zijn er intussen opgenomen. Vijftien dagen lang palmde een Zweeds productiehuis de studio in. ‘Twee halfzussen gaan duiken op nieuwsjaarsdag en één komt vast te zitten door een vallende rotsblok. Komt er op tijd hulp?’, vat Michiels het scenario kort samen. ‘Een mooi begin. Maar inderdaad, niet zo spectaculair als wat hier in principe allemaal mogelijk is. Neerstortende vliegtuigen, kapseizende duikboten, een brandend olieplatform. Allemaal geen probleem.’

Met de filmstudio bewandelt Lites een totaal nieuw pad. Het bedrijf legde de focus tot voor kort op de verhuur van camera- en verlichtingsmateriaal voor tv- en filmproducties. De jaaromzet schommelt rond de 6 miljoen euro, maar dat zou met de expansie moeten verdubbelen.

‘Dit is het gat in de markt. Ik zie niet in waarom we niet constant volgeboekt zouden zijn. We worden incontournable’. Wim Michiels Topman Lites

‘Dit is het gat in de markt. Ik zie niet in waarom we niet constant volgeboekt zouden zijn. We worden incontournable’, aldus Michiels. Hij is momenteel in gesprek met enkele tientallen ‘waterprojecten in ontwikkeling’: actiefilms, psychologische drama’s, oorlogsfilms, films over vluchtelingen. Heel diverse projecten uit alle windstreken. ‘Ik krijg de scenario’s onder ogen en bedenk oplossingen om scènes te realiseren. Zij hebben vragen, wij hebben antwoorden. Het is een leuk gevoel om mee te denken en films mee tot leven te brengen.’

Een tiental van die films zullen vermoedelijk nog dit of volgend jaar van start gaan. Namen wil en mag hij nog niet kwijt. ‘Maar geloof me, er zijn ook regisseurs bij die wereldwijd bekend zijn. De mond-tot-mondreclame begint zijn werk te doen.’

Mathias Schoenaerts

Michiels zit al dertig jaar in de filmbranche en heeft een uitgebreid netwerk uitgebouwd. Met Lites, maar ook als cameraman. Hij werkte voor televisiereeksen als Kijk eens op de doos en De Vloek van Vlimovost, maar ook badpakkenspecials op exotische bestemmingen voor modemagazines. Pas in 2014 schakelde hij fulltime over op onderwateropdrachten, met als uitschieter de opnames van Kursk - met Mathias Schoenaerts in de hoofdrol - over de Russische duikboot die na explosie zinkt naar bodem van de Barentszee. ‘De regisseur noemt me nu trouwens Swim in plaats van Wim.’

De miljoeneninvestering in Vilvoorde is gefinancierd met bankleningen, geld van private investeerders, transformatiesubsidies van Vlaanderen. ‘En al onze spaarcenten zitten er natuurlijk in. We steken onze nek uit, maar het is een verantwoord risico’, zegt Michiels.