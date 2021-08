Tv-reclame doorspoelen straks niet meer mogelijk

De Belgische tv-sector maakt een einde aan de mogelijkheid om tv-reclame door te spoelen voor wie uitgesteld kijkt. Bij Telenet gebeurt dat eind september.

De Belgische tv-zenders en de operatoren (onder meer Telenet en Proximus) bakkeleien al lang over de vraag of reclameboodschappen mogen doorgespoeld worden. De zenders willen dat niet omdat die gewoonte hun inkomstenmodel uit advertenties ondermijnt. De distributeurs hielden lang het been stijf omdat ze zweren bij maximaal gebruiksgemak voor hun klanten.

Proximus

Alle partijen zijn nu toch tot een akkoord gekomen voor het uitfaseren van het doorspoelen van reclame. Telenet begint daar eind september mee voor de grote Vlaamse zenders (VTM, VRT, Play). In een eerste fase zullen alleen digitale tv-klanten met de nieuwste decoders de verandering merken. Later in 2022 volgen de andere klanten. Ook wie kijkt via de Telenet TV app of via een tweede scherm (zoals met Chromecast) zal geen reclame meer kunnen doorspoelen.

Volgens een gezamenlijke mededeling van DPG Media, SBS en Telenet staat de VRT achter het nieuwe model. ‘Ook de andere operatoren staan achter de filosofie van dit uniforme model en voeren constructieve gesprekken met de zendergroepen over de timing van de implementatie’, klinkt het.

Als ‘compensatie’ voor de Telenet-klanten wordt de dienst Terugkijk TV wel gratis voor iedereen.

Er worden geen namen van andere operatoren genoemd, maar voor een succesvolle implementatie is het onontbeerlijk dat Proximus aan de veranderingen meedoet. Woordvoerder Haroun Fenaux bevestigt in een reactie dat Proximus in gesprek is met de tv-zenders over de mogelijkheid om het doorspoelen van reclame in opgenomen programma's te bloKkeren. Voor programma's die uitgesteld worden bekeken op het Proximus-platform is het doorspoelen van reclame nu al niet mogelijk, aldus Fenaux.

Videoplatformen

De Belgische tv-wereld wil reclameboodschappen schoeien op de leest van videoplatformen zoals YouTube. Wie programma’s van VTM of Play opneemt, zal bij het bekijken eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame zien. De reclameblokken in het opgenomen programma zal u wel nog kunnen doorspoelen.

Gebruikers van de dienst Terugkijk TV (het opvragen van programma's die al uitgezonden zijn) zullen de reclame niet meer kunnen doorspoelen, maar de programma-inhoud wel.