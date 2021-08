Tv-transfer zet medialandschap onder spanning

Presentator en zanger Niels Destadsbader stapt over naar de VRT. Dat veroorzaakt nervositeit en wrevel bij de commerciële concurrenten. Die zien de meer entertainende koers die de openbare omroep wil varen met lede ogen aan.

'Als Messi die van FC Barcelona naar PSG verkast.' Met enige zin voor overdrijving schetsten de populaire kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad maandagochtend de tv-transfer die zaterdag bekend raakte in het Vlaamse medialandschap. De populaire zanger en presentator Niels Destadsbader kiest na enkele jaren VTM voor een terugkeer naar de VRT, waar zijn carrière begon.

Bij de VRT zal Destadsbader de komende jaren - volgens onze informatie is sprake van een exclusiviteitscontract van drie jaar - programma's maken voor de vlaggenschipzenders Een en Radio 2. Welke moet nog blijken.

De essentie Niels Destadsbader gaat de komende jaren programma's maken voor de VRT, na enkele jaren bij VTM.

Destadsbader wordt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe gezicht van de shiny floor entertainment-programma's waarop de VRT wil inzetten.

Bij de commerciële zenders leeft het idee dat ze financieel overboden zijn door de openbare omroep, wat zou vloeken met de geest van de beheersovereenkomst.

De meer entertainende koers van de VRT wordt er nerveus bekeken.

Het is geen geheim dat de VRT onder de begin dit jaar aangeworven algemeen directeur Content Ricus Jansegers meer ambitie heeft op het vlak van groots opgezette liveshows - iets wat met een modewoord shiny floor entertainment heet. En laat dat nu net het genre zijn waar Destadsbader bij VTM in floreerde. Daar was hij vaste klant in veelbekeken shows als 'The Voice van Vlaanderen' en 'Belgium's Got Talent'. Als presentator van 'The Masked Singer' brak hij er zelfs het Vlaamse kijkcijferrecord.

Niels en Ricus

Destadsbader was al even een vrije vogel op de markt. De presentator lag jarenlang onder contract bij VTM, maar aan die exclusiviteit kwam eind vorig jaar een einde. Volgens ingewijden konden de twee partijen geen vergelijk vinden op financieel vlak. Sindsdien blikte Destadsbader nog wel enkele programma's in voor VTM. Hij zal eind dit jaar of begin volgend jaar te zien zijn in een tweede seizoen van 'The Masked Singer'. Maar het stond Destadsbader vrij om te onderhandelen met andere opdrachtgevers.

Dat deed de presentator ook. Volgens onze informatie praatte het schermgezicht de voorbije maanden met zowel VTM-moeder DPG Media, de Play-zendergroep SBS als met de VRT. Dat het die laatste werd, heeft zonder twijfel voor een stuk te maken met de figuur van Jansegers. Het was de huidige VRT-directeur die in 2014 - toen nog als programmadirecteur bij VTM - Destadsbader naar de Medialaan lokte, waar ze twee handen op een buik werden. De vertrouwensband is zo sterk, dat Jansegers naar verluidt al in zijn eerste week aan de Reyerslaan verkondigde dat het 'nu nog alleen wachten is op Niels'.

Boter bij de vis

Dat alles wil niet zeggen dat Destadsbader gratis voor de VRT gaat werken. Volgens verschillende bronnen krijgt de presentator voor zijn exclusiviteit aan de Reyerslaan ongeveer een derde meer dan wat hij elders kon krijgen.

Destadsbader begon zijn carrière bij de VRT, maar maakte de voorbije jaren het mooie weer op VTM.

De commerciële concurrentie stelt zich dan ook vragen bij de transfer. Volgens de vorig jaar afgeklopte beheersovereenkomst moet de VRT zich in de strijd om schermgezichten terughoudend opstellen. Dat wil zeggen: niet prijsopbiedend, maar 'marktconform'. De VRT maakt zich sterk dat het contract met zijn nieuwe goudhaantje aan die definitie voldoet.

Maar bij de commerciële zenders leeft het gevoel dat ze platweg zijn overboden in de strijd om Destadsbader. Dat die naar alle waarschijnlijkheid een cruciaal puzzelstukje wordt om hen te beconcurreren met hetzelfde soort shiny floor programma's als waar vooral VTM de voorbije jaren commercieel veelvuldig mee scoorde, veroorzaakt achter de schermen wrevel en nervositeit. De commerciële zenders vrezen dat de VRT zich weer meer op 'hun' terrein aan het wringen is, wat ze als marktverstorend ervaren, omdat de beheersovereenkomst de rol van de openbare omroep als 'marktversterkend' invult.

Ambities

De VRT ziet geen graten in de transfer en de toekomstplannen rond entertainmentshows. Integendeel. 'We hebben grote ambities op dat vlak', zegt woordvoerder Bob Vermeir. 'We trekken door Vlaanderen met de 'Jouw VRT'-campagne, waarbij we mensen bevragen hoe ze de VRT ervaren. Daarin zien we continu terugkomen dat we een zeer ernstig imago hebben. Mensen spreken ons daar terecht op aan. Het is onze taak een breed publiek te bereiken. Dit soort programmatie is ideaal om ook een jong en divers publiek mee aan te spreken. In het buitenland zie je trouwens ook dat sterke openbare omroepen steevast inzetten op entertainment.'

We hebben grote ambities op het vlak van entertainment. Bob Vermeir VRT-woordvoerder