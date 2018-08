Twitter schorst complottheoreticus Alex Jones

Na Apple, Facebook en co snoert nu ook Twitter de mond van Alex Jones, de oprichter van het extreem-rechtse mediakanaal Infowars.

Alex Jones zal gedurende zeven dagen geen tweets de wereld kunnen insturen. Twitter oordeelde dat Jones in een vorige tweet de richtlijnen voor Twitter-gebruikers had geschonden.

Apple, Facebook, Youtube en Spotify verwijderden eerder al na lang aarzelen podcasts en video’s van Alex Jones, die van samenzweringstheorieën en haatdragend nepnieuws zijn handelsmerk heeft gemaakt. De berichten van zijn mediakaneel Infowars - actief op radio, tv en internet - vinden een gretig publiek bij opruiende internettrollen en slecht geïnformeerde extreemrechtse activisten. Jones zegt onder meer dat de terreuraanslagen van 11 september 2001 en schietpartijen op scholen in scène zijn gezet door de regering. Zijn volgelingen hebben de ouders van doodgeschoten kinderen gestalkt.

De techbedrijven krijgen met Alex Jones een moeilijk vraagstuk voorgelegd over de mate waarin ze orde moeten scheppen op hun communicatieplatformen. Enerzijds willenze de vrije meningsuiting als kostbaarste goed beschermen, anderzijds staan ze onder grote druk om verspreiders van valse informatie geen forum te geven.

Toen voor Jones de uitlaatkleppen via Facebook en andere wegvielen, richtte hij zich op Vimeo. Eind vorige week uploadde hij er meer dan vijftig filmpjes, maar ook daar is Jones intussen gebannen. 'We kunnen bevestigen dat Vimeo het account van InfoWars heeft verwijderd na het uploaden van video's die ons verbod op disciminatie en haat overtreden', laat het bedrijf weten.