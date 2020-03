Twitter-topman Jack Dorsey mag blijven

De activistische investeerder Elliott neemt voorlopig genoegen met een bestuurszitje, maar hij start wel een evaluatieronde van de opvolging van CEO Jack Dorsey.

De activistische investeerder Elliott Management kocht voor 1 miljard dollar een belang van 4 procent in het socialemediabedrijf Twitter. Om die investering te doen renderen wil Elliot de CEO en mede-oprichter van Twitter, Jack Dorsey, aan de kant schuiven. Dorsey verdeelt nu zijn aandacht over twee beursgenoteerde bedrijven, Twitter en de specialist in mobiele betalingen Square , en dat zint Elliot niet.

Maar maandag bleek dat het zover niet komt. Twitter kondigde een akkoord aan met Elliott, waarbij de activist een zitje krijgt in de raad van bestuur. Hetzelfde geldt voor de investeerder Silver Lake, die net als Elliott 1 miljard dollar pompt in het socialemediabedrijf. Met die investering, plus een deel van zijn cash (1,8 miljard dollar eind december), lanceert Twitter een inkoop van eigen aandelen voor 2 miljard dollar. Het is zijn allereerste inkoopprogramma.

De hernieuwde raad van bestuur gaat met een comité van vijf bestuurders - onder wie die van Elliott en Silver Lake - wel de opvolging van Dorsey tegen het licht houden, samen met de topman zelf. Het resultaat wordt voor het einde van dit jaar verwacht.

Te weinig innovatie

Elliott en andere critici menen dat Twitter door de gebrekkige focus van Dorsey de voorbije jaren te weinig heeft geïnnoveerd. De verdubbeling van het aantal karakters van een Twitter-bericht naar 280 is de enige noemenswaardige verandering in de voorbije vijf jaar. Intussen deden de rivalen Facebook en Snapchat strategische overnames en lanceerden ze nieuwe diensten als Marketplace, Stories en Discover.