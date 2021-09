Twitter trekt betaalmuur op rond ‘super follows’

Twitter kondigde de nieuwigheid woensdag aan op zijn blog . Met ‘super follows’ treedt Twitter in het voetspoor van andere sociale media, zoals YouTube, die hun gebruikers de gelegenheid bieden om geld te verdienen met de content die ze maken.

Gebruikers van het iOS-besturingssysteem (iPhone en iPad) in de VS en Canada kunnen als eersten een select clubje twitteraars ‘super followen’. De komende weken wordt de functie wereldwijd ingevoerd voor iOS-gebruikers. De prijs van een abonnement op een ‘super follow’ zal 2,99 dollar, 4,99 dollar of 9,99 dollar bedragen.