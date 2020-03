Twitterrel

De activistische investeerder Elliott vindt Jack Dorsey niet de juiste CEO voor het socialemediabedrijf Twitter.

Twitter kende maandag een topdag op de beurs van New York. Het aandeel schoot 8 procent omhoog. Beleggers juichten om de intrede van de activistische belegger Elliott Management die aan de boom wil schudden bij het socialemediabedrijf.

Elliott, het fonds van de Amerikaanse miljardair Paul Singer, heeft volgens Amerikaanse media een aanzienlijk belang in het blauwe vogeltje genomen, goed voor een bedrag van 1 miljard dollar. De precieze omvang van het belang is niet bekend. Elliott noch Twitter geeft commentaar.

Wel bekend is dat de activistische aandeelhouder Twitter-topman Jack Dorsey - in 2006 medeoprichter van het bedrijf - aan de kant wil schuiven. Elliott vindt het niet kunnen dat de 43-jarige miljardair zijn tijd verdeelt tussen Twitter en Square, de beursgenoteerde specialist in mobiele betalingen waarvan Dorsey in 2009 ook aan de doopvont stond.

Dorsey is de enige CEO die twee beursgenoteerde bedrijven leidt met een waarde van meer dan 5 miljard dollar. Twitter is 28 miljard dollar waard, Square bijna 36 miljard. In de voormiddag werkt Dorsey bij Twitter, in de namiddag is hij - na een wandeling van twee minuten op Market Street in San Francisco - bij Square te vinden. Tenminste, als de topman niet in het buitenland zit. Vorig jaar bezocht Dorsey de Twitter-kantoren in zowat dertig landen. Dit jaar wil de CEO drie tot zes maanden in Afrika gaan wonen, het continent dat volgens Dorsey 'de toekomst zal bepalen, zeker voor de bitcoin'.

Twitter heeft de onverdeelde aandacht van een fulltime CEO nodig, oordeelt Elliott. Zeker in een jaar met belangrijke nieuwsevents als de verspreiding van het coronavirus, de Amerikaanse verkiezingen en de Olympische Spelen die nieuwe gebruikers en adverteerders lokken.

5 miljard Rijkdom Het belang van Jack Dorsey in Square is 5 miljard dollar waard, zijn participatie in Twitter 'maar' 530 miljoen dollar.

Het is niet de eerste keer dat Dorseys rol onder vuur ligt. Eind vorig jaar laakte een professor marketing Scott Galloway van de New Yorkse Stern School of Business nog de achteloosheid en het gebrek aan urgentie de topman. Een begrijpelijke keuze, zegt Galloway, want Dorseys 13 procent-belang in Square is bijna 5 miljard dollar waard, terwijl zijn Twitter-aandelen (2 procent) 'maar' 530 miljoen dollar opleveren.

Insiders stellen dat Twitter minder snel schakelt dan andere socialemediabedrijven. Zo gingen jaren discussie vooraf aan de beslissing het aantal karakters van een Twitter-bericht eind 2017 te verdubbelen tot 280. Hetzelfde gold voor de mogelijkheid om topics te volgen in plaats van mensen en om reacties te verbergen.

Het gebrek aan innovatie, door het voortdurende personeelsverloop op de productafdeling, is volgens investeerders de reden dat het Twitter-aandeel zowat 6 procent verloor sinds Dorsey midden 2015 weer de teugels in handen nam. Rivaal Facebook ging in dezelfde periode 120 procent hoger. Wie geld in Dorseys andere bedrijf had zitten, kan wel juichen. Sinds de beursgang eind 2015 zag Square zijn waarde verachtvoudigen.