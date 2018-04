Uber en advertenties stuwen winst Google

Alphabet, de beursgenoteerde groep boven het merk Google, heeft in het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 9,4 miljard dollar (7,7 miljard euro), een toename met 73 procent tegenover een jaar geleden. De winst per aandeel na volledige verwatering stijgt van 7,73 naar 13,33 dollar. Dat maakte het bedrijf na beurstijd bekend.

Die winstcijfers worden wel vertekend door de invoering van een nieuwe boekhoudregel, waardoor bedrijven de niet-gerealiseerde min- en meerwaarden op beleggingen moeten meerekenen. Voor Alphabet gaat het om een plus van drie miljard dollar of 3,4 dollar per aandeel. Die meerwaarde is vooral afkomstig van het belang van Alphabet in het taxiplatform Uber.