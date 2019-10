Uitgever André Van Halewyck maakt comeback op zijn 68ste

‘Ik voelde de drive om opnieuw in de cockpit te zitten, en niet in een verkeerstoren. Nu zit ik weer in een klein vliegtuigje.’ André Van Halewyck stapt opnieuw in het boekenvak.

Op zijn 68ste. ‘Je bent maar zo oud als je je voelt. Kijk naar Bernie Sanders. Die is 78. Zie wat Nancy Pelosi op haar 79ste nog klaarspeelt. Of een Queen Elizabeth.’ De Britse koningin is 93.

De bekende boekenman verkocht in 2015 de naar hem genoemde uitgeverij aan het familiebedrijf Pelckmans. ‘Ik ben moe’, zei hij toen. Maar naarmate Van Halewyck weer rust vond, stak de boosheid op die hem veertig jaar geleden in het boekenvak deed stappen.

Verontwaardiging

Van Halewyck blaast daarom Kritak, de uitgeverij die hem groot maakte, nieuw leven in. ‘Vanuit verontwaardiging om recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wil ik opnieuw proberen actief aan een ander Vlaanderen en een andere wereld bij te dragen’, zei hij over de verrassende wedergeboorte van Kritak.

‘Wat mij kwaad blijft maken op mijn hoge leeftijd?’, zei hij gisteren aan de telefoon. ‘Veel. De rijkdom van de one percent. Het feit dat een op de vijf Belgen in armoede leeft. Niemand die precies weet hoeveel belastingen een multinational als Novartis betaalt. De heropleving van rechts en uiterst rechts. En zo kan ik nog wel even doorgaan.’

Kritak was tussen 1977 en 1994 een toonaangevende uitgever van progressieve boeken, met Johan Anthierens als actiefst auteur. Ook Hugo Gijsels (‘Het Vlaams Blok’), Rik Devillé (‘De laatste dictatuur’),Rudi Van Doorslaer (‘De moord op Lahaut’), Paul Koeck (‘Notaris X’) en Chris De Stoop (‘Ze zijn zo lief, meneer’) publiceerden spraakmakende boeken bij de uitgeverij.

In 1985 werd Kritak, waar het - mede door het ter ziele gegane satirische blad De Zwijger van Anthierens - altijd wel financieel rommelde, overgenomen door het Nederlandse Meulenhoff.

In 1994 was het gedaan met Kritak. Van Halewyck begon op zichzelf met een bredere uitgeverij. Zijn grootste commercieel succes behaalde hij met de kookboeken van Jeroen Meus. Na de verkoop van zijn bedrijf aan Pelckmans bleef hij twee jaar aan boord als extern adviseur.

Kritak maakt zijn comeback als imprint van Lannoo, terwijl de imprint Van Halewyck blijft bestaan bij Pelckmans.

Pakjesdrager

De nieuwe uitgeverij wil een ‘pakjesdrager’ worden van progressieve ideeën en ontwikkelingen. ‘Progressief maar niet dogmatisch, strijdend maar niet fanatiek’, zegt de uitgever. ‘Ik wil opnieuw boeken uitgeven met een grensverleggende of controversiële inhoud, met een neus voor actualiteit en gevoel voor waardevolle thema’s.’

Midden november verschijnt de eerste titel van de herboren uitgeverij: ‘Ik zal niet haten’ van de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish. Later volgen boeken van Rik Coolsaet, specialist internationale betrekkingen, en socioloog Luc Huyse.