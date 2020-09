Uitgever Matthias Lannoo: 'Een maand covid per jaar zou ideaal zijn tegen de ontlezing'

Lannoo, de grootste uitgever van ons land, wordt volgende week 111 en is voorbestemd om nog veel jaren mee te gaan. Ceo Matthias Lannoo daarentegen ruimt over twee jaar plaats voor vers bloed. De volgende generatie warmt zich op.

'ja ik lees veel', zegt Matthias Lannoo die in 1994 zijn vader Godfried Lannoo opvolgde als ceo van het in 1909 opgerichte familiebedrijf uit Tielt. 'Maar minder dan vroeger. Ik heb er te weinig tijd voor. Ik probeer vooral te lezen op vakantie. Maar ik bekijk de boeken die we uitgeven, lees een paar bladzijden, snuif ervan, proef ervan en lees enkele stukjes'.

In zijn kantoor dat uitkijkt op de tuin van de mooie Normandische villa waar hij als kind opgroeide, toont hij enkele boeken die hij aan het lezen is. Een ervan is de Nederlandse vertaling van Confidence Africaine van de Franse (vergeten) Nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard. 'Onbekend maar prachtig. Ik ben ook begonnen aan De Habsburgers van de Britse prof Martyn Rady - het Britse equivalent zeg maar van De Bourgondiërs van Bart Van Loo, boek dat we spijtig genoeg niet konden uitgeven. We hadden ook Congo graag gehad. Maar je kan niet alles hebben. Succesvolle auteurs kiezen voor hun boekenuitgave vaak voor het centrum van het taalgebied. Voor het Nederlands is dat Amsterdam, voor het Frans Parijs'.

In de kasten achter zijn bureau staan reisgidsen van Michelin, de 12 kg wegende Ferraris Atlas - 'veel kaarten en gidsen lezen als een roman' - ettelijke kunstboeken, een boek over Gandhi, de kookboeken van Pascal Naessens en een gigantisch boek over de geschiedenis van Nederland. 'Geen enkele Nederlandse uitgeverij wilde het uitgeven maar wij verkochten er 20.000 exemplaren van'. Fier toont hij een boek vol zwart wit foto's van 100 jaar oud van de eerste bergfotograaf ter wereld. 'Commercieel geen groot succes, maar je hebt er wel een band mee'.

Boven op het boekenschap prijkt 'Waarom zestigers gelukkiger zijn dan veertigers' van Manu Adriaens. Klopt het?, vragen we hem. 'Natuurlijk. Je relativeert meer, je hebt alles meegemaakt, veel problemen gehad waarmee je hebt leren omgaan, de kinderen zijn het nest uit en financieel heb je het iets makkelijker.'

2 uur 's nachts

Matthias Lannoo kwam in 1982 in dienst bij het familiebedrijf toen zijn zijn vader zaliger Godfried hem als oudste zoon terugriep uit het Amerikaanse Berkeley waar hij als econoom een summer MBA volgde met een geplande stage bij het Amerikaanse HP. 'Mijn vader belde me om twee uur 's nachts - hij was blijkbaar het tijdsverschil vergeten - met de boodschap dat ik moest terugkomen. Hij zat in de problemen. Er was een uitgever ziek gevallen en er was te veel werk. 'Je speeltijd is voorbij. Kom maar naar huis. Zo ben ik hier binnengerold al had ik voordien al eens 9 maanden in het bedrijf gewerkt'.

Of hij voorbestemd was? 'Eigenlijk wel. Toen ik 15 was, voelde ik het bijna als een roeping om hier te komen werken. Ik heb ook bewust studies in die richting gedaan. Mijn oudere zus richtte als eerste een studio op. Ik had vier zussen en een broer. Maar er mochten maar twee familieleden per tak in het bedrijf operationeel zijn. Mijn ouders hadden dat beslist. Te veel familie zou voor moeilijkheden zorgen. Noem het behoorlijk bestuur avant la lettre. Mijn broer Frank, die met zijn diploma's geschiedenis en diplomatie ongetwijfeld een geschikte uitgever was geweest, zit wel in de raad van bestuur'.

Matthias zette een turbo op het bedrijf. Hij richtte een distributiedochter op die draait als een tierelier en naast eigen boeken ook artikelen van Duvel en Partena verdeelt, richtte de Franstalige uitgeverij Racine op, nam de Nederlandse uitgever van lifestyleboeken Terra over en zorgde in 2010 voor een megasprong met de overname van de Nederlandse uitgeverijen Meulenhoff en Unieboek/ Het Spectrum. De omzet ging maal twee, het aantal werknemers naar 310. Niet onbelangrijk: via Meulenhoff knoopt de Tielste uitgever - die ooit startte met de Vlasschaard van Stijn Streuvels en hoge ogen gooide met Phil Bosmans, de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, non-fictie, management en kunstboeken, en uitgaves van SOS Piet en Stephan Vanfleteren, opnieuw aan met literaire fictie.

Maar om de continuïteit van het bedrijf te vrijwaren, is verdere groei onontbeerlijk, zegt Lannoo. 'De kosten stijgen constant. We investeerden 2 miljoen in informatisering om de administratie voor alle onze contracten in print, e-books, audio- en streamingdiensten te kunnen bolwerken. We hebben extra marketing- en retailmensen nodig om de e-commerce verkoop te volgen en investeerden in distributie. Om die kosten te financieren, heb je meer volume nodig. Anders verdrink je in kabouterwerk.'

Mecenassen

Lannoo nam de afgelopen jaren her en der kleine uitgeverijen over 'maar in Nederland zijn nog mogelijkheden', zegt Lannoo, 'ook al is de concurrentie met VPK en WDP (Bezige Bij) groot. Voor grote overnames - uitgeverijen met een omzet van 30 à 40 miljoen euro - sluit hij extern kapitaal niet uit. 'Dat heb ik altijd gezegd. We kijken ook naar Duitsland en het VK. Maar het risico is groot. Het is ook een andere taalgebied. In sommige segmenten moeten we concurreren met mecenassen'. Onlangs was Phaidon te koop, een grote naam voor kunst- en stijlboeken. 'We konden niet optornen tegen een Amerikaanse mecenas. Frankrijk is moeilijk. Alle Belgen die er naar toe trokken moesten het onderspit delven tegen de grote Franse reuzen of werden opgekocht. De afgelopen vier jaar waren de overnameprijzen te hoog, zeker voor wetenschappelijke uitgeverijen. Ik hoop dat ze na deze covid-periode zakken. Maar we gaan geen zotte dingen doen.'

De coronacrisis sloeg aanvankelijk hard toe. 'In april haalden we nog een derde van de omzet. We hielden rekening met jaarverlies. Maar toen de boekhandels in België terug opengingen in mei, ging de boekenverkoop gestadig de hoogte in. Nu zitten we opnieuw met een kleine plus in vergelijking met vorig jaar. Covid heeft ons niet klein gekregen. Integendeel, mensen zijn tijdens de crisis meer gaan lezen'.

Vlaams, katholiek, voornaam en sociaal

'Een maand covid per jaar zou ideaal zijn', lacht Lannoo, 'maar ik weet niet of je dat zo moet opschrijven. 'Mensen zouden meer tot rust komen en meer boeken lezen'. Hij noemt ontlezing een maatschappelijk probleem. 'Mensen die lezen zijn vaak aangenamer om mee te praten, hebben meer diepgang, zijn minder oppervlakkig. Met twitter gaan we het niet redden. Simplificaties via sociale media zijn nefast voor het debat. Om juiste beslissingen te nemen is kennis nodig. Ik hoop dat de scholen en de overheid zich daarvan bewust zijn.'

©JONAS LAMPENS

Of hij een boek van Trump zou uitgeven? 'Pamflettaire boeken geven we niet uit. We weigeren dikwijls manuscripten. Extreem links en extreem rechts doen we niet. Nee ook Herman Brusselmans niet. Zijn columns zijn niet onze stijl (glimlacht). Het was ooit anders. Grootvader Joris Lannoo, die het bedrijf opstartte, was in de jaren dertig een bewonderaar van het fascistische Verdinaso, droomde van Groot-Nederland en gaf werken uit van Filip De Pillecijn en Cyriel Verschaeve, culturele boegbeelden van de collaboratie. Na de tweede wereldoorlog waren er insinuaties dat ook Lannoo met de Duitsers had meegewerkt.

'Onze bedrijfscultuur is Vlaams, katholiek, voornaam en sociaal', benadrukt Lannoo. 'Iedereen in het bedrijf - ook de kinderen van de volgende generatie - zijn daarvan doordrongen. We gaan onze roots niet verloochenen. Ook al moet je vaststellen dat het religieboek, ooit een belangrijk deelfonds, quasi volledig weg is. We zijn nog altijd Vlaams-voelend. Maar we hebben ook een Franstalige uitgeverij in Brussel'.

Jaloezie

De opvolgers staan intussen klaar. 'Ik kreeg van de raad van bestuur, die bijna hoofdzakelijk uit externen bestaat, de toestemming nog twee jaar verder te doen. Volgens het familiecharter mogen maximum vier leden van de volgende generatie, directiefuncties uitoefenen. Voorzitter en ceo mogen niet tegelijk familieleden zijn. De familie telt 25 kleinkinderen, 12 boden zich aan. We schakelden een extern bureau in voor assessments. Drie kleinkinderen zijn voorlopig 'ceo- of directeursfähig' bevonden. Mijn dochters Laura en Margot en de dochter van mijn zus, Astrid. Laura werkte bij E&O, Boston Consulting en Mohawk en runt nu al de family office, alles wat met de familie te maken heeft. Astrid komt van Roularta en werkte voor Airbus, Exmar en Deceuninck en is bezig met digitalisering. Margot...????.

Of dat niet voor jaloezie zorgt? 'We hebben er drie jaar over gedaan. Alles verliep heel transparant. Maar het was soms confronterend. Ook al komen de kleinkinderen goed overeen. Wie mij opvolgt, wordt in de loop van de volgende twee jaar beslist. De kans bestaat dat tijdelijk een niet familielid ceo wordt, tot iemand van de familie klaar is. Je moet de jongeren tijd geven. Maar de neuzen staat in dezelfde richting'.

De afgelasting van de jaarlijkse Boekenbeurs door corona zet wel een domper op de vreugde. 'Het is de eerste keer in mijn leven. Ik ging al mee met mijn ouders toen ik nog kleine jongen was. In omzet is die Boekenbeurs verwaarloosbaar. Maar ze is heel belangrijk voor het contact met de auteurs en het publiek. Als alternatief starten we in november met de vrt een digitale boekenbeurs met vliegende reporters die boekhandels bezoeken.'

Meer belastingen

Ook de geplande grote viering van het 111 jarig bestaan - 'een-een-een in twintig-twintig leek ons veel leuker dan 110 in 2019', glimlacht Lannoo - gaat niet door wegens corona. Er komt wel een nieuw logo.

Over de coronamaatregelen van de Belgische regering is Lannoo niet echt te spreken. 'De boekhandels moesten hier dicht, in Nederland niet, maar de supermarkten die ook boeken verkopen en de e-commerce mocht verder werken'.