Uncle Ben mag definitief met pensioen

In een korte animatie op Instagram is te zien hoe de verpakking aangepast wordt. De verandering wordt ook begeleid met een speciale website .

Vanaf woensdag zullen de nieuwe verpakkingen geleidelijk de oude verdringen. De kleur en het lettertype blijven wel erg herkenbaar. Het merk Uncle Ben’s werd in 1943 in het leven geroepen en wordt sinds de jaren 60 ook in ons land verkocht. Volgens Mars is het met een marktaandeel van 32 procent het grootste A-merk in de rijstverkoop.