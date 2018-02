Unilever dreigt te stoppen met adverteren bij Google en Facebook

Dat zegt de marketingdirecteur van Unilever , Keith Weed, vandaag op een belangrijk marketingcongres in Londen. Financial Times kon de toespraak van Weed al inkijken.

Het Brits-Nederlandse concern bezit supermarktmerken als Dove, Knorr, Ola, en Zwitsal. Na concurrent Procter & Gamble is Unilever met een jaarlijks marketingbudget van 7,7 miljard euro de op een na grootste adverteerder ter wereld. Ongeveer een kwart van dat budget besteedt het online.

‘Als een van de grootste adverteerders kunnen we het ons niet permitteren dat onze klanten niet vertrouwen wat ze online zien’, aldus Weed. ‘We kunnen niet doorgaan met het pompen van geld in digitale kanalen die soms niet veel beter zijn dan een moeras in termen van transparantie.'