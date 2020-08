VIER bekampt vanaf 2021 de streamingplatformen van VRT en VTM

De Vlaming krijgt begin volgend jaar nog een streamingplatform: SBS, de groep boven de tv-zenders VIER en VIJF, gaat zijn programma's gratis bundelen online.

Na de VRT en VTM-moeder Medialaan zet ook SBS, de groep boven VIER, VIJF en ZES, de stap naar streaming. Dat maakt het bedrijf bekend in de marge van de presentatie van zijn najaarsprogrammatie. SBS zal alle programma's die het uitzendt op zijn lineaire zenders (VIER, VIJF, ZES) ook online aanbieden. Het gaat om een gratis platform, net zoals VRT Nu en VTM Go.

De oprichting van het streamingplatform is gekoppeld aan een bredere heroriƫntering van het aanbod. De merknaam Play, die SBS-eigenaar Telenet nu nog gebruikt voor zijn extra digitale zenderpakketten Play en Play More, zal daarbij centraal staan. De abonnees van Play en Play More zullen worden overgezet naar Streamz, het nieuwe betalende streamingplatform gericht op fictie dat Telenet en VTM-moeder DPG Media dit najaar oprichten.

VIER, VIJF en ZES worden omgedoopt tot Play Vier, Play Vijf en Play Zes. Begin 2021 komt er nog een nieuwe lineaire zender die Play Zeven zal heten. Hoe die eruit zal zien en welke doelgroep die zal bedienen, is nog niet duidelijk. Ook het streamingplatform, dat net als VTM Go gepersonaliseerde reclame tussen de programma's zal tonen, krijgt zeker de merknaam Play opgespeld.

SBS bood kijkers al de kans programma's na het uitzenden online te herbekijken, maar deed dat gefragmenteerd. Online SBS-programma's kijken kon zowel via de sites vier.be en vijf.be als via de sites van franchises, zoals die rond de populaire tv-figuur Jani Kazaltzis of de populaire jongerenserie wtFOCK. Het is de bedoeling dat te centraliseren.