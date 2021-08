VRT.NU krijgt volwaardig tv-leven naast Netflix en Streamz

De openbare omroep schakelt een versnelling hoger met VRT.NU. De gratis streamingdienst is vanaf september op televisie te bekijken en krijgt zelfs een eigen programmatie, gericht op jongeren.

De openbare omroep wil de kijkervaring van de gratis streamingdienst VRT.NU eenvoudiger maken. VRT.NU bekijken kan al via laptop, tablet en smartphone. Om op televisie te kijken is een Chromecast nodig. Dat toestel start online videoplatformen op een ander scherm op en stuurt de beelden dan door naar de televisie. Dat vergt technische kennis die niet iedereen heeft. Maar een op de vijf Vlamingen bezit een Chromecast.

De essentie Het online platform VRT.NU krijgt een eigen app op televisie. Het gratis videoplatform was tot nu alleen via Chromecast op tv beschikbaar.

De VRT mikt op jonge kijkers. Er komen ondersteunende programma's voor jongeren die niet in het lineaire aanbod zitten.

Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog lineair televisie.

Uit onderzoek blijkt dat mensen via Chromecast langer kijken dan op kleinere smartphone- of computerschermen. Daarom komt er voor VRT.NU een ‘first screen app’, die gebruikers rechtstreeks op hun smart-tv kunnen installeren. In september wordt de app geïmplementeerd op Android TV, in de loop van het najaar volgen de tv-boxen van Telenet en Proximus, en later normaal ook Samsung TV en Apple TV. Zo komt VRT.NU op televisie naast Netflix, Streamz en andere platformen te staan.

De VRT speelt daarmee in op de concurrentie. Het platform VTM GO is al bijna overal uitgerold. Daarnaast is er het veranderende kijkgedrag. Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog lineair televisie. Onderzoek voorspelt dat in 2023 het niet-lineaire kijken voor de groep 18- tot 44-jarigen in primetime groter zal zijn dan de lineaire consumptie van televisieprogramma’s.

120 miljoen starts In 2020 begonnen gebruikers 120 miljoen keer aan een programma op het online videoplatform VRT.NU.

Dat blijkt ook uit de belangstelling voor VRT.NU. Almaar meer mensen vinden hun weg naar het platform. De lockdowns gaven de Vlaming een digitaal duwtje. Vorig jaar telde VRT.NU 120 miljoen ‘starts’. Dat wil zeggen dat gebruikers 120 miljoen keer begonnen te kijken naar een programma. Dit jaar zet die groei zich door. In de eerste zeven maanden van 2021 telde VRT.NU al 91 miljoen starts, 36 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: VTM GO registreerde tussen januari en juli iets meer dan 100 miljoen opvragingen van programma’s.

Tienerzwangerschappen

De kijkplatforms van onze tv-zenders zijn het populairst bij jongeren. De openbare omroep speelt daarop in met speciale content voor jonge kijkers. ‘We bedienen volwassen Vlamingen vandaag al met Eén en Canvas en kinderen met Ketnet. Jongeren bereiken we met ons lineair aanbod minder goed’, zegt Lotte Vermeir, de nieuwe netmanager van Eén en Canvas.

VRT.NU krijgt extra programma’s die aansluiten bij de televisieprogramma’s die voor Eén of Canvas worden gemaakt. Zo is er naast het tv-programma ‘Onverwacht’, waarin Iluna Planckaert samen met haar moeder op ontdekkingstocht trekt in de wereld van seks en zwangerschap bij haar leeftijdsgenoten, de zesdelige webreeks ‘Meer onverwacht’. Daarin gaan de 16-jarige kleindochter van ex-wielrenner Eddy Planckaert en seksuologe Lotte Vanwezenmael met jongeren dieper in op thema's als verliefdheid, seksuele geaardheid en sexting. De VRT gaat ook web-onlyprogramma’s voor jongeren alleen bestemd voor VRT.NU maken. ’95 procent van de content op het platform blijft programma’s die we voor de lineaire zenders maken’, zegt Vermeir.

Jongeren bereiken we met ons lineair aanbod minder goed. Lotte Vermeir Netmanager van Eén en Canvas