VRT NU lanceert langverwachte app op 1 augustus

Het videoplatform is tot op heden enkel via de site vrtnu.be te bekijken, wat niet echt gebruiksvriendelijk is.

VRT NU is sinds begin vorig jaar het online videoplatform van de openbare omroep. Het laat toe via internet de programma's te bekijken, live en uitgesteld .

Op 1 augustus komt daar eindelijk verandering in met de lancering van een betaversie (test) van de app. Dat zegt VRT-topman Paul Lembrechts in een interview dat morgen in De Tijd verschijnt. Met de app kan vanaf een mobiel toestel via Chromecast (Google) en Airplay (Apple) gestreamd worden naar een smart-tv.