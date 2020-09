VRT-bestuurders scharen zich achter samenwerking met Streamz

De beslissing had bij enkele VRT-bestuurders kritiek ontlokt omdat ze naar eigen zeggen niet op de hoogte waren gebracht van de samenwerking. Sommigen vonden dat het om een vorm van strategische samenwerking ging die de raad had moeten goedkeuren.

Dit platform is essentieel om in te spelen op een veranderd mediagebruik en is belangrijk voor het Vlaamse medialandschap en de fictiesector.

Na een lange vergadering maandag leken de plooien met de kersverse CEO Frederik Delaplace te zijn gladgestreken. ‘De raad van bestuur steunt unaniem de beslissing van de directie van de VRT om mee te werken aan Streamz. Dit platform is essentieel om in te spelen op een veranderd mediagebruik en is belangrijk voor het Vlaamse medialandschap en de fictiesector. De raad van bestuur volgt de verdere ontwikkeling van deze samenwerking op de voet op’, klonk het in een mededeling.