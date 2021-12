VRT minder droog en meer digitaal

Na de feedback van duizenden Vlamingen heeft de directie van de VRT een actieplan voor de toekomst klaargestoomd. Daarin is ruimte voor meer ontspanning op de buis en wordt VRTnu nog centraler gezet in de digitale ambities.

Met de volksbevraging Jouw VRT trok de openbare omroep de voorbije maanden door Vlaanderen en Brussel, op zoek naar feedback van kijkers en luisteraars. Dat rondtrekken mag u letterlijk nemen: behalve een klassiek, wetenschappelijk verantwoorde marktbevraging reed de VRT ook met een caravan rond om die resultaten verder uit te diepen.

De directie van de VRT analyseerde de tonnen feedback. De publieke omroep kan een paar pluimen op zijn hoed steken, zoals de hoge mate waarin hij als betrouwbaar, kwalitatief en informatief wordt beschouwd.

Maar uit het onderzoek werden ook werkpunten gedistilleerd. De keerzijde van de degelijkheid waar veel Vlamingen de VRT mee associëren, is dat de publieke omroep ook als wat droog, saai en te weinig creatief en innovatief wordt gekenmerkt. Bovendien blijken doelgroepen als jongeren, mensen van buitenlandse herkomst en kortgeschoolden minder affiniteit te hebben met de VRT.

Met die verworven kennis stoomde de directie een actieplan klaar, dat CEO Frederik Delaplace en directeur Talent en Ontwikkeling Karen Donders donderdag presenteerden. Enkele aandachtspunten liggen voor de hand, zoals het blijven inzetten op journalistiek die een dam kan opwerpen tegen desinformatie en nepnieuws, en het meer diversifiëren van de stemmen en opinies. 'Dat gaat niet zozeer over links en rechts, maar vooral over dat iedereen zich kan herkennen in ons aanbod', zegt Donders.

Verregaander zijn de plannen om qua content meer te diversifiëren, door meer aandacht te hebben voor 'vernieuwing, creativiteit en ontspanning'. De bedoeling is met wat meer entertainende formats tegengewicht te bieden aan het imago van de wat saaie degelijkheid. Dat is niet alleen belangrijk om de overtuigde VRT-kijker tevreden te houden, maar vooral ook om moeilijk te bereiken groepen beter het VRT-universum in te trekken.

'We zien generaties afhaken, dus moeten we toekomstgericht durven te investeren. De Vlaming vraagt ons niet hier de boel zoals hij nu is wat te beheren en dan over 30 jaar het licht uit te doen omdat de laatste kijker van de herhalingen van 'FC De Kampioenen' is afgehaakt.'

Dat kan alle vormen aannemen, zegt Delaplace. 'Een talkshow? Waarom niet. Nieuwe quizformats? Graag. Muziek? Zeker. Dat we meer aandacht willen hebben voor ontspanning vloekt niet met onze maatschappelijke opdracht. Een Grace (Khuabi, red.) die op VTM 'The Voice van Vlaanderen' wint als tienermeisje met Afrikaanse roots, dat doet meer voor diversiteit en inclusie dan een serieuze docureeks over dat onderwerp waar een paar duizend mensen naar kijken.'

Daarmee raakt Delaplace wel een gevoelige snaar in het medialandschap. De commerciële zendergroepen DPG Media en SBS zien met lede ogen aan hoe de VRT weer meer naar entertainment lonkt. Ze vinden dat dat hun terrein is en de openbare omroep 'aanvullend' moet werken. Maar dat vinden Delaplace en Donders geen goed argument. 'Ik kan je een oplijsting geven van alle wetenschappelijke studies die aantonen dat een medialandschap net baat heeft bij een sterke openbare omroep', zegt Donders. 'Het is ook nul komma nul de bedoeling onze voet meer naast DPG of SBS te zetten', vult Delaplace aan. 'Dat is niet de drijfveer van dit actieplan.'

De laatste grote werf die de VRT-directie puurt uit het marktonderzoek is nog meer te investeren in een digitaal aanbod op maat. De app VRTnu, waarmee het VRT-aanbod on demand te bekijken valt op diverse schermen, krijgt nog meer een centrale rol.

De bedoeling is de wildgroei aan opties om de content van de VRT digitaal te consumeren in te tomen en die op termijn - Delaplace spreekt over 18 maanden - meer te integreren in VRTnu. De app wordt de ene, allesomvattende bestemming waar je als gebruiker moet zijn om eender wat - audio en video - te consumeren. 'Mensen verwachten van ons een ervaring zoals Spotify of Netflix die biedt', drukt Donders het uit.

'Het probleem is dat je vandaag misschien wel honderd ingangen hebt om bij ons binnen te komen', zegt Delaplace. 'Daarbij missen we te veel de mogelijkheid om je naar de rest van ons aanbod te gidsen. Klara heeft uitstekende podcasts die een breed publiek kunnen aanspreken, maar als die alleen in de app van Klara te beluisteren zijn onderbenut je dat potentieel. Hetzelfde geldt voor de video's die StuBru maakt. Het kan dat je die best interessant zou vinden, maar ga je er eerst de StuBru-app voor installeren, als je vooral een Radio 1-luisteraar bent?'