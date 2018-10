VRT moet cijfers tonen over 'cultuur tegen betaling'

De openbare omroep krijgt politieke tegenwind na berichten dat hij soms geld zou vragen om aan verslaggeving te doen. De VRT ontkent dat, maar minister van Media Sven Gatz (Open VLD) roept de omroep toch op het matje.

Kan je een VRT-radiojournalist inhuren om tegen betaling een evenement te coveren? Volgens de krant De Morgen is 'verslaggeving tegen betaling' een courante praktijk bij de omroep. De krant verwijst naar voorbeelden zoals de recente live-uitzending van het Radio 1-programma 'Culture Club', waarvoor het Gentse theaterhuis NTGent een vergoeding moest betalen. De bedragen variëren van een kleine 2.000 tot ongeveer 10.000 euro.

Op zich zijn zulke kostenvergoedingen nochtans niet nieuw. De VRT maakt er al jaren gebruik van zonder dat daar vanuit de politiek of andere media kritiek op kwam. 'Al in de jaren tachtig zonden we bekende radioprogramma's als 'Te bed of niet te bed' of Radio Rijswijck op locatie uit, waarbij we ook een vergoeding vroegen voor de extra kosten', zegt woordvoerder Hans Van Goethem. 'We hebben daar ook nooit een geheim van gemaakt'.

Dunne grens

De vraag is evenwel waar de grens ligt tussen een 'kostenbijdrage om sommige evenementen live te kunnen uitzenden' en 'betalen voor verslaggeving'. Volgens de VRT is van dat laatste absoluut geen sprake. 'Er wordt geregeld met organisaties samengewerkt om een speciale live-uitzending op poten te zetten, maar we sturen geen journalisten uit tegen betaling', klinkt het.

Maar de lijn is soms dun. Steden of lokale organisaties kunnen bijvoorbeeld betalen om een reporter van Radio 2 te laten langskomen voor een live-interventie in het ochtendprogramma 'Start je dag'. Volgens Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten gaat dat in tegen de journalistieke deontologie. Maar volgens de VRT worden er geen journalisten maar programmamakers uitgestuurd, en gaat het dus niet om journalistieke opdrachten.

De heisa maakte zowel in de meerderheid als in de oppositie politieke reacties los. Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) zegt dat hij 'meer transparantie' zal vragen over de praktijken.

Cultuur

Onder meer de impact op de culturele sector baart Gatz zorgen. 'Niet elke cultuurorganisatie heeft de mogelijkheid om zulke kosten te dragen. Grote cultuurorganisaties worden op die manier bevooroordeeld ten opzichte van kleinere organisaties, die het vaak moeilijker hebben om in de aandacht te komen', zegt hij.

Maar Gatz vindt ook dat de onduidelijkheid over al dan niet 'betalen voor verslaggeving' moet verdwijnen. 'Je kan je afvragen of betalen voor verslaggeving de neutraliteit van de berichtgeving niet in de weg staat. Wanneer wordt informatie ook nieuws? De VRT moet te allen tijden objectief verslag brengen.'

Klara

De VRT zegt in een reactie nog dat de praktijken passen in de lopende beheersovereenkomst. Over kostenvergoedingen voor live-evenementen wordt daarin evenwel niet gerept. De openbare omroep moet volgens de tekst wel 'relevante culturele evenementen bereikbaar maken voor iedereen' en 'de diversiteit en rijkdom aan culturele evenementen in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht brengen'.