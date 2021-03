VRT tast diep in buidel voor prinselijk interview

De VRT betaalde volgens mediabronnen zowat 60.000 euro voor de rechten op het interview met de Britse royals Harry en Meghan. ‘We kijken er met grote ogen naar’, klinkt het bij de concurrentie.

Een spraakmakend interview met twee leden van het Britse koningshuis komt niet elke dag op het bureau van televisieaankopers. Logisch dat er in de hele wereld flink geboden werd voor de uitzendrechten. De Amerikaanse televisiezender CBS verkocht de rechten al in zeker 70 landen.

Volgens de zakenkrant Wall Street Journal betaalde CBS zelf 5,8 à 7,5 miljoen euro aan Harpo Productions, het productiebedrijf van interviewster Oprah Winfrey. De uitzending op CBS, in prime time op zondagavond, trok zowat 17 miljoen kijkers. Dat zijn aantallen die normaal voorbehouden zijn voor zeer grote sportwedstrijden. In het Verenigd Koninkrijk, de 'thuismarkt' van Harry en Meghan, betaalde de commerciële zender ITV naar verluidt zowat 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro).

Ook in veel andere landen, zoals Duitsland en Nederland, werden de rechten opgekocht door commerciële zenders. Niet zo in Vlaanderen, waar de openbare omroep met het interview aan de haal ging. Hoeveel de VRT ervoor betaalde, werd niet officieel bekendgemaakt. In de markt circuleert het bedrag van 60.000 euro.

Relevantie

In normale omstandigheden zou een documentaire over Britse royals hier voor enkele duizenden euro’s over de toonbank gaan. Uiteraard loopt die prijs op voor een ophefmakend interview dat al dagenlang over de tongen gaat. Zowel DPG Media (het omroepbedrijf achter VTM) als SBS (dat de Play-zenders uitbaat) zou bereid geweest zijn ruim 30.000 euro te betalen, maar de VRT won het pleit door in een volgende biedronde meteen naar 60.000 euro te stijgen.

Voor de commerciële omroepen was dat te hoog gegrepen. ‘Je kan die bedragen sowieso niet terugverdienen met reclame’, zegt een bron. ‘Wie dit interview koopt, doet dat om meer relevantie te krijgen. Er zijn maar een paar van die unieke momenten per jaar. De VRT toont hiermee dat ze met Eén heel breed wil gaan.’

Volgens VRT-woordvoerder Bob Vermeir ligt het interview met Harry en Meghan in lijn met wat de openbare omroep al aanbiedt. 'Royalty en koningshuizen zijn relevant voor een breed publiek. Voor Canvas hebben we ook 'The Windsors' aangekocht en vorig jaar maakten we een reeks over koning Filip.'

Dat het prijskaartje hoog oploopt, komt ook omdat het om content gaat die bij uitstek geschikt is voor lineaire televisie: met exclusieve beelden waar iedereen over praat of tweet kan je een grote groep kijkers nog live aan het scherm binden. Bovendien kan de VRT ze ook gebruiken om zijn streamingplatform VRT NU in de verf te zetten.