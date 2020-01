VRT-top bezorgd over uitlekken van contracten

De interim-CEO van de VRT, Leo Hellemans, spreekt in een persbericht zijn 'uitdrukkelijke afkeuring' uit over het uitlekken van confidentiële VRT-contracten.

De voorbije dagen verschenen in verschillende kranten details van contracten die door Peter Claes, de op non-actief gezette directeur media en productie, werden afgesloten of goedgekeurd. Een aantal van die contracten staan te lezen in de uitgelekte getuigenissen die de andere directieleden hebben opgesteld tegen Claes.