VRT zoekt nieuw zwaargewicht

De nieuwe COO zal als rechterhand van CEO Paul Lembrechts verantwoordelijk zijn voor alle inkomsten, kosten en het financiële beheer van de openbare omroep. Hij of zij kan bestempeld worden als de nieuwe nummer twee van de omroep, ook al zegt de VRT in een reactie dat de functie niet zwaarder doorweegt dan de andere directiefuncties. De selectieprocedure voor de COO werd al in gang gezet.

De functie van COO bestaat in veel bedrijven, maar is nieuw voor de VRT. Ze komt er in het kader van een nieuwe structuur van het VRT-directiecollege. De hertekening kwam er doordat verschillende directieleden in korte tijd het bedrijf gaan verlaten: