VRT zoekt uitweg uit conflict zonder winnaars

De raad van bestuur van de VRT moet maandag de knoop ontwarren in het openlijke conflict tussen de nummers een en twee. De top van de VRT kan er over enkele maanden anders uitzien.

De VRT mag dan een recordbedrag van 17,5 miljoen euro hebben ingezameld tijdens haar ‘Warmste week’, een vredige kerstperiode is de medewerkers van de VRT niet gegund. Begin deze week barstte een sluimerend conflict tussen CEO Paul Lembrechts en Peter Claes, de directeur Media & Productie, in volle hevigheid los. Lembrechts vroeg de raad van bestuur het ontslag van Claes. Die ging daar niet op in, waarna de nummer een de nummer twee op non-actief zette.

Het conflict zaaide grote verdeeldheid in de VRT. Opvallend was hoe grote geledingen van het personeel partij kozen voor de CEO. Na de socialistische vakbond ACOD zegde ook het christelijke ACV het vertrouwen in Claes op. De vakbonden nemen hem kwalijk dat hij geen steun heeft gegeven aan een grote protestactie, begin deze maand, tegen de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen.

De zwaarste klap voor Claes was een uitgelekte brief waarin de vier andere leden van het zeskoppige directiecomité zijn ontslag vragen. De vier verwijten hem ‘oncollegiaal en deloyaal’ gedrag.

KORT De raad van bestuur van de VRT beslist maandag over het lot van zijn nummer twee, Peter Claes. Dat is nodig om de grote verdeeldheid bij de openbare omroep te bezweren. Maar ook de voorzitter en mogelijk zelfs de CEO staan de komende maanden ter discussie. De sleutel ligt bij de grootste Vlaamse regeringspartijen, CD&V en de N-VA.

Zijn sterke palmares als merkenbouwer en innovator - kwaliteiten die door vriend en vijand erkend worden - en zijn goede banden met de politieke voogden van de VRT lijken het vel van Claes gered te hebben toen zijn ontslag maandag op de raad van bestuur werd besproken. Door hem niet te ontslaan creëerde die raad een ander probleem. Hij zegde de facto zijn vertrouwen in de CEO en in de rest van de directie op.

Van den Brande

VRT-voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) roept maandag zijn bestuurders opnieuw bijeen om een uitweg uit het conflict te bespreken. Hij pleegde de voorbije dagen overleg achter de schermen, maar hield de lippen gisteren stijf op elkaar. De meest logische uitweg lijkt dat Claes alsnog ontslagen wordt, ook al ligt dat moeilijk bij de Vlaamse regeringspartijen, die in hem een goede onderhandelingspartner zagen. Claes leek open te staan voor veel elementen in het Vlaamse regeerakkoord, zoals de gevraagde samenwerking met de commerciële zenders rond een Vlaamse Netflix.

Ook Lembrechts komt beschadigd uit de affaire. Zijn aanpak liet te wensen over, klinkt het. ‘Normaal stem je zo’n beslissing eerst af met je bestuurders, en zeker met de voorzitter. Dat lijkt hij te hebben verzuimd’, zegt een ex-bestuurder. Dat de ex-bankier nu door de vakbonden bejubeld wordt als een tegenstander van de besparingen, wordt hem door de Vlaamse regering niet in dank afgenomen. Critici verwijten hem ook dat hij onvoldoende moeite doet om een werkbare ‘entente’ met zijn politieke voogden te zoeken.

Een ontslag van Lembrechts lijkt nu een brug te ver en kan zware sociale onrust aan de Reyerslaan veroorzaken. Maar op termijn is zijn lot volgens verschillende bronnen bezegeld, of minstens erg onzeker. Dat zijn naam onlangs uitlekte als een van de kandidaat-voorzitters van de bank Belfius, is mogelijk een indicatie dat al aan de poten van zijn stoel gezaagd wordt.

Benoemingstrein

Voor sommige VRT-bestuurders wordt het de laatste keer dat ze in een belangrijk dossier knopen kunnen doorhakken. Eind januari mogen de Vlaamse politieke partijen twaalf nieuwe leden benoemen, waarbij het Vlaams Belang voor het eerst twee zitjes krijgt. Hier en daar leeft de vrees dat die samen met de vier N-VA-bestuurders een ‘ideologische anti-VRT-coalitie’ vormen.

De voorzitter speelt in zo’n geval een belangrijke rol omdat hij bij een verdeelde stemming de doorslag geeft. Het maakt dat ook die topbenoeming bij de VRT extra gewicht krijgt. Ze maakt deel uit van een grote Vlaamse benoemingstrein waarbij onder meer ook een nieuwe CEO bij De Lijn en nieuwe gouverneurs worden gekozen.