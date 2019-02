VS halen bakzeil in dossier miljardenfusie

De Amerikaanse overheid kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing over het samengaan van AT&T en Time Warner.

Het Amerikaanse gerecht heeft dinsdag in beroep de overname van het mediabedrijf Time Warner door telecomgigant AT&T goedgekeurd. Dat wordt gezien als een tegenslag voor de regering-Trump. Het Amerikaanse ministerie van Justitie was namelijk in beroep gegaan tegen de deal, waarmee een bedrag van 85 miljard dollar (75 miljard euro) gemoeid was.