VTM & Co verliest creatief brein Erwin Deckers

Deckers gaat zich toeleggen op ‘het coachen van creatief talent en creatieve teams’. DPG Media zal wel nog één van zijn klanten blijven. ‘Alle deuren hier blijven open, dat ik nog iets zal doen voor DPG Media is een zekerheid’, zegt hij in een persbericht. Het bedrijf zegt nog geen zicht te hebben op een vervanger.

Erwin Deckers was, samen met onder meer ex-CEO Peter Bossaert, één van de zwaargewichten die het mediabedrijf boven tv-zenders als VTM en Q2 en het radiostation Q-Music het voorbije decennium hebben aangestuurd.

Sinds 2012 was hij actief als ‘Chief Creative Officer’ die waakte over de toon en de inhoudelijke lijn van de zenders. Het was een bewogen periode voor het tv-landschap, met onder meer de opkomst van de ‘Woestijnvis-zender’ Vier en de herpositionering van VTM, de fragmentering van het tv-landschap door allerlei nichezenders en de opmars van online tv kijken.