'VTM Nieuws' vervangt hoofdredactie

An Goovaerts wordt tijdelijk hoofdredacteur van 'VTM Nieuws'. Hoofdredacteur Nicholas Lataire en chef nieuws Kris Hoflack verlaten het bedrijf. Dat meldt Medialaan, het moederbedrijf van VTM.

De wissel aan de top heeft alles te maken met een scherpe mail die 13 VTM-journalisten, onder wie bekende namen als Elke Pattyn, Julie Colpaert en Faroek Özgünes, woensdag intern verspreidden. In de mail klaagden ze de gang van zaken bij ‘VTM Nieuws’ aan. De 13 journalisten gaven aan bezorgd te zijn over de dalende kwaliteit en stelden zich vragen bij de inhoudelijke keuzes van hoofdredacteur Nicholas Lataire.

Dat is volgens twee insiders maar de helft van het verhaal. De mail zou een reactie geweest zijn op een eerdere interne mail die niet op het publieke forum terechtkwam. Een ander deel van de redactie zou zich daarin positief hebben uitgelaten over Lataire en kritisch voor directielid Kris Hoflack, de voormalige algemeen hoofdredacteur van ‘VTM Nieuws’ met wie Lataire eerder al in aanvaring kwam.

Over de onenigheid werd gisteren de hele dag overleg gepleegd tussen directie en redactie en die mondde uit in het ontslag van beide heren.

"We hebben gisteren en vandaag de tijd genomen om heel veel mensen van de redactie te spreken en zijn tot de conclusie gekomen dat het essentieel is om de rust op redactie te herstellen", zeggen Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, CEO's ad interim, in een persbericht. "We zijn ervan overtuigd dat door een nieuwe aansturing de sereniteit op de redactie kan terugkeren waardoor iedereen weer kan doen waar hij of zij goed in is, namelijk een relevant en ijzersterk VTM Nieuws maken."

An Goovaert was tot gisteren nog hoofdredacteur bij de krant De Morgen. Ze begint vandaag aan haar opdracht. Wie haar vervangt bij De Morgen is nog niet duidelijk.

Toekomstige organisatie

De spanning bij de VTM-redactie loopt op omdat er naast discussie over de inhoudelijke lijn ook veel onzekerheid bestaat over de toekomstige organisatie, waarin VTM Nieuws nauwer zal samenwerken met Het Laatste Nieuws, dat De Persgroep uitgeeft. ‘Er is bij het personeel onrust over wie de leiding krijgt, maar ook over welke posten straks overblijven’, klinkt het in vakbondskringen.

In maart kondigde De Persgroep aan dat de nieuwsmerken van De Persgroep Publishing (DPP), waaronder Het Laatste Nieuws, en Medialaan in 2019 onder één dak komen in News City, dat op een eengemaakte redactievloer in Antwerpen zal opereren. Hoflack werd aangesteld als een van de drie nieuwsdirecteurs van News City.

De verregaande redactionele samenwerking past in de fusie van DPP en Medialaan tot een supermediagroep die actief is in zowel tv, radio, publishing als telecomdiensten. Het blijft wachten op een permanente CEO en een nieuwe naam voor de fusiegroep. ‘Het wachten leidt tot interne politieke spelletjes. Iedereen heeft zijn eigen agenda. Het levert geen fraai schouwspel op’, klinkt het in de wandelgangen.