VTM investeert extra in 'snackbare' onlinecontent

Om in te spelen op het veranderende kijkgedrag van vooral jongeren, schakelt VTM een versnelling hoger met kortere tv-formats voor het digitaal platform VTM GO. 'De kritische massa is er.'

178 miljoen. Zoveel keer drukten de gebruikers van VTM GO vorig jaar op 'play' om via het streamingplatform een programma te bekijken uit de VTM-stal. Daarmee is het onlineplatform van de zendergroep volgens eigen cijfers goed voor een marktaandeel van 54 procent, meer dan dat van de concurrenten VRT NU en GoPlay (SBS) samen.

Sinds VTM GO in 2019 werd gelanceerd en VTM er gratis al zijn programma's op beschikbaar stelde, groeide het platform in een rotvaart uit tot een significante poot van de VTM-machine. Dat gebeurt vooral met de kijkcijferkanonnen die ook op het klassieke televisiescherm goed scoren. Maar VTM GO lokt ook hoe langer hoe meer kijkers met speciaal voor de onlinegeneratie ontwikkelde formats, die alleen op VTM GO te zien zijn.

Midforms

Die kortere, 'snackbare' content - in tv-jargon heet dat midforms - was vorig jaar goed voor 22,6 miljoen views van op 920.000 accounts. Bijna de helft (47%) van die accounts is van jongeren tussen 18 en 24 jaar, die voor 70 procent van de tijd op hun smartphone keken.

Dat de met klassieke tv almaar moeilijker te bereiken jongeren wel hun gading vinden in die kortere digitale formats, is voor VTM een teken om door te pakken. De zendergroep bundelt al haar midforms vanaf vandaag onder de gemeenschappelijke vlag VTM GO SHORTIES en investeert in extra content. 'In totaal zijn we aan 14 formats bezig', zegt creatief directeur Davy Parmentier.

Lees meer Een tv-najaar op een kantelpunt

Die vallen uiteen in twee categorieën. Enerzijds zijn er de extensies van populaire programma's, zoals de blik achter de schermen van het kijkcijferkanon 'The Masked Singer' ('Behind The Mask'). Anderzijds investeert VTM ook in originele formats. Het stuurt twee waaghalzen uit die willen controleren op welke beveiligde plekken ze binnenraken ('Security Checkers') of het gaat op bezoek bij oude deelnemers aan datingprogramma's ('Up To Date').

Massa

VTM maakt zich sterk dat die investeringen zich terugverdienen. 'Vorige maand hadden we 800.000 actieve gebruikers op VTM GO', zegt directeur streaming en marketing Calogero Macaluso. 'Dat is een kritische massa waar je mee aan de slag kan. Alle midforms worden voorafgegaan door een korte advertentie en krijgen ook in het midden een korte reclame mee. Als je format aanslaat, is het redelijk snel rendabel.'