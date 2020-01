VTM-moeder gaat solo met Vlaamse Netflix

Er komt geen pax media of krachtenbundeling van de Vlaamse zenders tegen Amerikaanse streamingdiensten als Netflix en Disney+. VTM-moeder DPG Media lanceert dit jaar een eigen betalend streamingplatform. Tegelijk investeert ze in een tweede VTM-kanaal.

Alle Vlaamse fictiereeksen van VTM, VRT, SBS (Vier, Vijf en Zes), Telenet en Proximus naast elkaar op één streamingplatform. Daarover werd het voorbije anderhalf jaar op het hoogste niveau gepraat. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk initiatief nodig is om te strijden tegen Amerikaanse diensten als Netflix, Amazon Prime en Disney+, dat deze zomer naar ons land komt.

Maar finaal blijkt het water te diep. De Vlaamse Netflix komt er niet. ‘Het probleem is dat elk zijn eigen visie heeft op hoe dat platform er moet uitzien. En elke partij wil ook nog eens in de driver’s seat zitten’, zegt een waarnemer die de onderhandelingen vanop de eerste rij meemaakte. Als wel een akkoord was gevonden, wachtte een complex verhaal met discussies over rechten, de abonnementsformule en de vraag hoe de VRT dan nog de verschillende doelgroepen kan bereiken zoals de beheersovereenkomst voorschrijft.

Bovendien zet Telenet dan per televisieklant 25 euro inkomsten - 14 euro voor televisie en 11 euro voor het betaalpakket Play - op het spel. ‘We blijven praten. Samenwerking is zeker de weg. Maar we kunnen niet zomaar afstand doen van onze investeringen in Play en Play More (samen 417.000 klanten, red.)’, zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. ‘Het is complex om tot een rendabel model te komen dat voor iedereen goed werkt.’

De belangen zijn te groot en de uitdagingen te verschillend. De telecombedrijven hebben geen last van de dalende reclame-inkomsten en investeren ze liever in het verbeteren van de kijkervaring en snellere internetverbindingen. Tv-marktleider DPG Media (VTM, Q2, Caz) gaat wel gebukt onder de reclamereuzen Facebook en Google, die met hun internetdominantie een flink deel van de televisiereclame opeten. De afgelopen twee jaar krompen de Vlaamse tv-advertenties van 317 naar 294 miljoen euro.

Hop on, hop off

Niet alleen de adverteerder maakt andere keuzes, ook de kijker verandert. Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog live tv, terwijl in die shows de lucratiefste reclameblokken zitten. En de kijker gaat resoluut voor de must-sees. Doelloos zappen is er niet meer bij.

‘We zitten in een perfecte storm’, zegt Dirk Lodewyckx, de algemeen directeur tv, radio en streaming van DPG Media. ‘Wie niets doet, wordt als een kikker langzaam gekookt in een ketel water. Wij kiezen om mee te veranderen met de wereld. Wij volgen de kijker.’

En dus lanceert de mediagroep dit jaar een betalend streamingplatform, waarvan de abonnementsprijs pas later wordt vrijgegeven. Shows als ‘The Voice’ en reeksen als ‘De luizenmoeder’ zullen er worden aangevuld met binnen- en buitenlandse series en films. Lodewyckx belooft heel wat exclusieve content, met fictie als speerpunt. Het platform wordt op gang getrokken met de reeks ‘De Bende van Jan De Lichte’, met Matteo Simoni in de hoofdrol.

Lodewyckx gelooft dat de streamingdienst een van de twee of drie abonnementen kan zijn die gezinnen in huis halen. Een sectorkenner betwijfelt dat. ‘Er is een overaanbod van betalende platformen en gratis varianten als vrt.nu. Weinigen staan te springen om een extra abonnement te nemen boven op Netflix en de muziekdienst Spotify’. ‘Bovendien is de content gericht op hetzelfde doelpubliek van de zenders. Je gaat er weinig adepten van VRT en SBS mee binnenhalen.’

Om de slaagkans te verhogen moet het streamingplatform van bij de start rijkelijk gevuld zijn met exclusieve in plaats van klassieke content. ‘Apple TV slaat zelfs tegen 5 euro niet aan, bij gebrek aan content’, zegt de sectorkenner. Mediaprof Lieven De Marez beaamt dat. ‘Het platform moet voldoen aan de onverzadigbare honger van de kijker. Eén provider of zender zal daar in zijn eentje nooit in slagen. Ook Netflix niet. De kijker haakt na vijf, zes series of twee, drie maanden af en legt zijn abonnement in de weegschaal met andere streamingplatformen. Zoals een toerist op een hop-on-hop-offbus.’

Hertekening

Met de betalende streamingdienst bouwt DPG een tweede online pijler, naast VTM Go, het gratis online platform waar series en shows worden onderbroken door reclame. Sinds de lancering in april 2019 gaat de dienst, die te bekijken is op een mobiel toestel en een smart tv, prat op een half miljoen frequente kijkers.

Maar de online push betekent niet dat de mediagroep haar klassieke poot, de lineaire zenders, opgeeft. ‘VTM blijft een groot uitstalraam. 75 procent van de content wordt nog altijd lineair bekeken, live of uitgesteld’, zegt Lodewyckx. Daarom verbreedt DPG met een tweede VTM-zender met een mix van Vlaamse en internationale programma’s. Kort voor de zomer worden de naam, de timing en de programmatie bekendgemaakt. ‘Met twee kanalen kunnen we scherpere en minder brave keuzes maken.’

Het is nog onduidelijk of het tweede VTM-kanaal ten koste van Q2 gaat. Wel is beslist dat VTM Kids en VTM Kids jr samensmelten. Op het vrijgekomen kanaal komt een tweede Caz-zender, voor heruitzendingen van binnen- en buitenlandse series. De sectorkenner leest in die hertekening en verbreding een reactie op het succes van de SBS-zenders Vier, Vijf en Zes, die met afgelijnde kijkerssegmenten scoren bij adveerters, ten koste van DPG.

Vele miljoenen euro's

Hoeveel DPG in de operatie investeert, wil Lodewyckx niet kwijt. ‘Vele miljoenen euro’s’. Een investering die mogelijk werd gemaakt door in de klassieke tv-poot (VTM) vorig jaar 87 banen te schrappen.

Kenners schatten dat de technologische factuur beperkt blijft tot 500.000 euro, omdat verder wordt gebouwd op VTM Go. Content zal de grote slokop worden. Om die factuur te drukken worden de eigen series op maat van streaming gemaakt, zodat ze internationaal kunnen worden verkocht. ‘De Bende van Jan De Lichte’ en ’13 Geboden’ werden al verkocht aan Netflix. ‘Alleen zo krijgen we het gefinancierd’, zegt Lodewyckx.