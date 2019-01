VUB-rector Pauwels bestuurder bij Roularta

Pauwels is rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de universiteit, waar ze bij de rectorwissel het vakgroepsvoorzitterschap doorgaf.

Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (EU). Aansluitend hierop heeft ze zich gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Ze is dan ook, samen met nog andere mandaten zoals dat van regeringscommissaris bij de VRT, goed geplaatst om bestuurder te worden van een mediabedrijf.