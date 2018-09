Van Belleghem en Hinssen aan boord bij Intracto Group

De bekende managementadviseurs Steven Van Belleghem en Peter Hinssen hebben een minderheidsbelang gekocht in Intracto. Eerder deze maand nam dat communicatiebureau nog hun contentmarketingbedrijf Snackbytes over.

‘Uit die deal groeide ons enthousiasme voor Intracto, dat een groei van ruim 30 procent neerzet en een mooie combinatie biedt van technische en creatieve competenties’, zegt Van Belleghem. ‘We gaan geen operationele rol opnemen, maar willen de klanten van Intracto mee inspireren en doen nadenken over hun digitale strategie.’

Intracto is met 25 miljoen euro omzet en ruim 200 medewerkers een van de grootste onafhankelijke bureaus van ons land, maar bleef lange tijd onder de radar. Pieter Janssens richtte het bedrijf in 2005 op als een websitebouwer en breidde het gaandeweg uit met marketing- en creatieve diensten. Net als andere bedrijven in de sector schuift Intracto nu verder op naar strategisch managementadvies.

Janssens, die de controlerende aandeelhouder blijft, wil zijn bedrijf de komende jaren ook via overnames nog groter maken. ‘Behalve ons hoofdkwartier in Herentals, waar 140 mensen werken, willen we in België en Nederland nog een paar grote campussen ontwikkelen. Dat zijn plekken waar we ook trainingen en seminaries geven en waar ook externe mensen welkom zijn om bijvoorbeeld les te geven of evenementen bij te wonen.’