Van Thillo telt half miljard neer voor Nederlandse magazines

DPG Media, het mediabedrijf van Christian Van Thillo, lijft Sanoma Nederland in. De deal is 460 miljoen euro waard.

DPG Media, het mediabedrijf boven merken als VTM en HLN, neemt de Nederlandse activiteiten over van de Finse uitgever Sanoma.

Sanoma Media Netherlands is de grootste tijdschriftenuitgever in Nederland met titels als Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine. De portefeuille is goed voor meer dan 1 miljoen abonnees.

NU.nl

Het pronkstuk in de portefeuille is het digitale nieuwsplatform NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland met een maandelijks bereik van 8 miljoen bezoekers. DPG zet sterk in op digitale nieuwssites onder meer met HLN.be dat dagelijks 2 miljoen bezoekers trekt.

In het persbericht hint DPG dat er synergiën tussen beiden mogelijk zijn. 'Verdere synergiën en een grotere slagkracht zijn als mediabedrijf cruciaal in tijden van toenemende digitalisering', stelt Erik Roddenhof, topman van DPG Media Nederland.

DPG Media telt inclusief schulden 460 miljoen euro neer voor Sanoma Nederland. De mediagroep van Christian Van Thillo is nu reeds marktleider in Nederland als uitgever van onder meer De Volkskrant, Trouw en Het Parool.

België

In België geeft Sanoma interieurbladen uit zoals Feeling Wonen en Gaël Maison. Ook die zitten in de overnameplannen. De vrouwenbladen van Sanoma België werden in 2018 overgenomen door Roularta .