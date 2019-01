Van den Brande: 'VRT heeft besparingsgrens bereikt'

Volgens VRT-voorzitter Luc Van den Brande is er geen ruimte meer om te besparen bij de openbare omroep. Dat verklaarde hij in zijn nieuwjaarstoespraak.

De VRT vraagt de Vlaamse regering om zijn werkingsmiddelen te indexeren. 'Dat lijkt mij niet meer dan redelijk', verklaarde Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, in zijn speech aan het personeel. 'Elk jaar worden, met z’n allen, de gestelde doelstellingen gehaald. Niet zomaar, maar wel met als doel om de Vlaamse samenleving vooruit te helpen. De kritische grens van besparingen is bereikt en vergt nu reeds ongelooflijke inspanningen om het aanbod overeind te houden.'

'We gaan ervan uit dat de Vlaamse regering beseft dat de VRT nood heeft aan een duurzame, stabiele financiering in continuïteit', zei hij ook. 'Na de grootste budgettaire inspanning ooit – 131 miljoen euro over de afgelopen tien jaar – en een aanzienlijke vermindering van ons aantal medewerkers is dit een redelijke vraag. Te meer omdat hierdoor de overheidsondersteuning tot de laagste van de European Broadcasting Union behoort.'

Diversiteit

'Onze toekomst ligt in het voluit deel zijn van de Vlaamse samenleving', verklaarde CEO Paul Lembrechts in zijn toespraak.

'We kunnen alleen relevant zijn als we Vlaanderen van binnenuit kennen. En als we zodoende relevant zijn - door herkenbaar, echt en ‘van bij ons’ te zijn - hebben we impact. Die maakt van ons de publieke omroep, de omroep van werkelijk alle Vlamingen, nieuwe en oude, zonder onderscheid, van dat Vlaanderen in al z’n diversiteit. Een diversiteit die wij ronduit koesteren, laat dat duidelijk zijn.'