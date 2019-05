Vastgoedmagnaat Paul Gheysens stapt in mediasector

Paul Gheysens, de sterke man van de vastgoedontwikkelaar Ghelamco en voetbalclub Antwerp, bouwt in alle stilte een belang op in GMGroup, de groep boven de nieuwssite Newsmonkey.

Nadat hij een vastgoedimperium heeft uitgebouwd en zijn voet in het Belgische voetbal heeft gezet, verschijnt Paul Gheysens nu ook in medialand op het toneel. De topondernemer duikt op in het kapitaal van het mediabedrijf GMGroup. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Tijd.

Het bekendste merk van GM-Group is de nieuwssite Newsmonkey. Voormalig De Morgen-hoofdredacteur Wouter Verschelden zette de nieuwssite in 2013 op via een crowdfundingcampagne. De gratis site mikt op 18- tot 34-jarigen en bereikt nu naar eigen zeggen maandelijks 1,8 miljoen mensen.

Verschelden bracht Newsmonkey eerst onder in de vennootschap Definitive Groove, die in 2017 van naam veranderde en GM-Group werd. Onder die koepel zijn nu in alle stilte een reeks digitale merken samengebracht. Met de inbreng van Gheysens moet GM-Group een nieuwe stap vooruit zetten.

We zijn het enige onafhankelijke Belgische nieuwsmerk dat zich niet achter een betaalmuur verstopt. GMGroup

Het bedrijf nam onder meer de nieuwssite Express.be, die focust op politiek en economisch nieuws, over. Ook daar profileert GMGroup zich met gratis berichtgeving. ‘We zijn het enige onafhankelijke Belgische nieuwsmerk dat zich niet achter een betaalmuur verstopt.’ GMGroup bezit ook het videoproductiebureau Virgil en het pr-bureau Share Agency.

Toerisme en voetbal

In het najaar van vorig jaar werd de mediaveteraan Dominique Tanaka CEO van de groep. De ondernemer stampte in 2008 de vakantiesite TravelMedia uit de grond, toen nog in een joint venture met Roularta. TravelMedia heeft acht reissites en een magazine, maar biedt ook marketingdiensten aan bedrijven in de toeristische sector aan. Tot slot heeft GMGroup ook gezond.be (gezondheid), rekening.be (persoonlijke financiën) en enkele voetbalfansites in portefeuille.

Newsweek

Profiel GMGroup Newsmonkey: online nieuws, gericht op jongeren.

Express.be: politiek en economisch nieuws.

TravelMedia: toerisme.

Gezond.be: gezondheid.

Rekening.be: persoonlijke financiën.

Virgil: videoproductiebureau.

Share Agency: pr-bureau.

Het heeft zo al een relatief gediversifieerde portfolio, gericht op algemeen nieuws, bedrijfsnieuws, toerisme en gezondheid. Maar GMGroup ambieert meer, en met Gheysens aan boord krijgen die plannen langzaam vorm. De groep verwierf de licentie op de verspreiding van artikelen uit het Amerikaanse weekblad Newsweek in België. Ze richtte daarvoor deze week de vennootschap Newsweek Belgium op, met Tanaka als bestuurder.

En daar stoppen de uitbreidingsplannen niet. GMGroup wil de Newsweek-content aanvullen met een aparte site, met een economische inslag. Het is niet duidelijk of het daarvoor de Express-titel zal gebruiken, of een nieuwe zal oprichten. De lancering zou nog voor eind dit jaar plaatsvinden.

Verliescijfers

De levensvatbaarheid van de projecten van de GMGroup is moeilijk in te schatten. De jaarrekening over 2017 vermeldt een overgedragen verlies van in totaal 2,34 miljoen euro. De cijfers van T-Media NV, waar TravelMedia en gezond.be onder vallen, maken gewag van een klein verlies van zo’n 40.000 euro. GMGroup profileert zich met gratis nieuws, maar heeft qua bezoekcijfers nog een en ander te bewijzen.

Gheysens omringde zich voor die taak met enkele figuren die al even meegaan in de mediawereld. De operationele chef is Xavier Verellen, die 16 jaar bij De Persgroep werkte, ook even als commerciële baas. Ook Tanaka en Verschelden hebben al bij meerdere publicaties gewerkt.

Gheysens noch Verschelden wenste te reageren.