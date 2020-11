Vectis vervangt Duval Union bij Profacts

De marketinggroep Duval Union trekt zich terug uit de marktonderzoeker Profacts. De investeringsgroep Vectis en het management komen in de plaats.

Profacts spreekt in een persbericht over een ‘nieuw financieel en strategisch partnership met de investeringsmaatschappij Vectis Private Equity’. Iets verder in dat persbericht staat te lezen dat Duval Union zich terugtrekt uit het kapitaal. Financiële details worden niet gegeven.

Duval Union nam in 2015 een minderheidsbelang van 40 procent in Profacts, een Oost-Vlaams marktonderzoeksbureau dat werd opgericht door de cognitieve psychologen Timothy Desmet en Stijn De Rammelaere. De eerste stapte al vorig jaar uit het bedrijf, de laatste doet nu afstand van zijn operationele taken en wordt voorzitter van het bedrijf.

Profacts wordt sinds april 2017 geleid door Carine Vaeremans, die vorig jaar ook in het kapitaal stapte. Ook de andere managers Martijn Dehaene, Robby Herfs en Karen De Visch krijgen nu aandelen in handen.

Vaeremans zegt in een reactie dat Profacts behoefte had aan een nieuwe aandeelhouder om de ambitieuze expansieplannen te ondersteunen. 'We willen zowel in België als in het buitenland groeien met een combinatie van organische groei en overnames', klinkt het.

Duval Union was blijkbaar niet de juiste partner om die 'grotere missie' te ondersteunen. De afgelopen maanden verlieten zowel oprichter André Duval als de vennoten Jo Caudron en Dado Van Peteghem het Antwerpse marketingcollectief, dat nu geleid wordt door Klaus Lommatzsch en Marc Bresseel.

Lommatzsch zegt wel dat hij met Profacts wil blijven samenwerken als strategische partner voor marktonderzoek. ‘We blijven Profacts aanbevelen aan onze klanten als partner of excellence voor alle onderzoeksvragen.’