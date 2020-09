Veertiende overname voor digitaal bureau Intracto

Het is de 14de overname sinds de instap van Waterland. Dreigt Intracto met al die overnames zich niet te diep in de schulden te steken? Nee, zegt Janssens. 'We zijn voldoende gefinancierd en er steekt voldoende kapitaal in het bedrijf. Er is bovendien genoeg bereidheid om te herinvesteren, zowel bij Waterland als bij mij.' Janssens en Waterland hebben vorig jaar, in verschillende keren, 16 miljoen euro vers kapitaal in het digitaal bureau uit Herentals gepompt. Ze bezitten allebei bijna de helft van de aandelen, enkele toplui van overgenomen bedrijven zitten eveneens in het kapitaal.