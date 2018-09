Veiling beslecht biedstrijd om Sky

De Britse overnamewaakhond Takeover Panel is de aanhoudende biedstrijd over de televisiegroep Sky beu. Zaterdag wordt Sky via een veiling verkocht.

Over twee dagen wordt de aanslepende biedstrijd om het Britse beursgenoteerde mediabedrijf Sky beslecht. Sky is een vehikel uit het imperium van de mediamagnaat Rupert Murdoch en heeft betaalzenders in Europa (23 miljoen klanten) en bezit de rechten op de Premier League-voetbalmatchen.

De Amerikaanse kabelgroep Comcast , de eigenaar van de Amerikaanse televisiezender NBC en de filmstudio Universal, en 21st Century Fox strijden sinds begin 2016 om Sky.

21st Century Fox heeft dankzij zijn belang van 39 procent een stevige voet tussen de deur, maar Comcast heeft met een bod van 14,75 pond per aandeel, goed voor 26 miljard pond (29,4 miljard euro), een veel beter bod neergelegd.

Veiling

Om een einde te maken aan de stellingenoorlog komt er een veiling. Dat is een erg zeldzame procedure. Na overleg met de betrokken partijen besliste het Takeover Panel een veiling te organiseren.

De veiling begint vrijdag en zal op zaterdag worden afgerond in maximaal drie biedrondes. De aandeelhouders krijgen dan twee weken de tijd om op een voorstel in te gaan.

Disney