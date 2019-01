‘Vergeten worden' door Google telt alleen in Europa

Google en andere zoekmachines zijn in Europa al enkele jaren verplicht om zoekresultaten te verwijderen van belanghebbende partijen die daarom vragen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ooit in het nieuws zijn geweest wegens een gerechtelijk onderzoek, en die willen vermijden dat die oude berichten hen blijven achtervolgen.

Google.be

Over de draagwijdte van het ‘recht om vergeten te worden’ was er discussie. Google heeft altijd volgehouden dat het alleen geldt op zijn Europese zoekwebsites zoals Google.be, en niet op zoekmachines buiten de EU, zoals Google.com. De Franse privacywaakhond CNIL vocht die interpretatie in 2015 aan en veroordeelde Google in 2016 tot een boete van 100.000 euro. Google ging daartegen in beroep bij de Franse Raad van State (Conseil d’Etat), die vervolgens een advies vroeg aan het Europees Hof van Justitie.