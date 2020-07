Verkoopsite 2dehands.be valt in Noorse handen

Het Noorse Adevinta legt 9,2 miljard dollar (8 miljard euro) op tafel voor de advertentiepoot van het Amerikaanse eBay. Daardoor verandert ook de Belgische site 2dehands.be van eigenaar.

Daarmee valt het doek over een overnamestrijd waarin de Zuid-Afrikaanse techinvesteerder Prosus lange tijd in polepositie lag om het onderdeel van eBay binnen te halen. Prosus had volgens ingewijden het hoogste bod uitgebracht op de advertentietak van de Amerikaanse veilingsite. Afgelopen vrijdag kreeg de strijd een onverwachte wending toen bleek dat eBay een minderheidsbelang wilde behouden in zijn divisie. Terwijl Prosus een bod op alle aandelen had uitgebracht en geen minderheidsaandeelhouder duldde.

Dankzij die koerswijziging kwam Adevinta in beeld. Het Noorse bedrijf, dat vorig jaar werd afgesplitst van het Noorse mediaconglomeraat Schibsted en naar de beurs van Oslo werd gebracht, is bereid 9,2 miljard dollar neer te tellen voor het eBay-onderdeel.

3 miljard bezoekers per maand

De Noren betalen 2,5 miljard dollar cash, en de rest in aandelen. Door dat pakket van 540 miljoen aandelen krijgt eBay een belang van 44 procent in Adevinta. Daarmee wordt het meteen de grootste aandeelhouder van het Noorse bedrijf en bemachtigt het ook twee zitjes in de raad van bestuur.

Voor Adevinta betekent de deal een grote stap voorwaarts. eBay Classifieds Group is aanwezig in 13 landen met 12 online platformen, waaronder 2dehands.be en Marktplaats.nl. Adevinta, dat al 30 online marktplaatsen beheerde in 15 landen, wordt dankzij de overname ’s wereld grootste online advertentiebedrijf.

Het Noorse concern zal na de overname aanwezig zijn in 20 landen, een bereik hebben van 1 miljard mensen en maandelijks 3 miljard bezoekers tellen. Adevinta rekent op synergie-effecten van 150 à 180 miljoen dollar. Het bedrijf wordt geleid door Rolv Erik Ryssdal, die tussen 2009 en 2018 al Schibsted leidde.

Druk om te verkopen

Met de verkoop komt eBay opnieuw tegemoet aan de wensen van zijn activistische aandeelhouders.

Met de verkoop komt eBay opnieuw tegemoet aan de wensen van zijn activistische aandeelhouders. Starboard stapte in 2018 in het kapitaal van eBay, vorig jaar volgde Elliot Management, waarachter de miljardair Paul Singer schuilgaat.

De intenties van de activistische beleggers waren duidelijk. Het management van eBay moest zich meer focussen op de veilingsite, en de buitenlandse dochterbedrijven moesten verkocht worden. Volgens Elliot waren eBay en zijn dochterbedrijf te vaak rechtstreekse concurrenten. Bovendien zou de focus op eBay toelaten opnieuw marktaandeel af te snoepen van kleinere concurrenten. En niet onbelangrijk, eBay zou ook meer geld kunnen uitkeren aan zijn aandeelhouders.