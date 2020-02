Verwende kijker haalt vijanden uit de loopgraven

Voor een vast bedrag per maand reclamevrij genieten van fictie. Netflix introduceerde het principe, Telenet en VTM-moeder DPG Media lanceren in het najaar een lokale variant. De kijker laat de vijanden van weleer geen andere keuze.

De vlaggen van Telenet en DPG Media (ex-De Persgroep, eigenaar van onder meer VTM en HLN) wapperden woensdagochtend broederlijk naast elkaar aan de ingang van het Van der Valk-hotel in Mechelen. De verzamelde pers verwachtte meer uitleg over de jaarcijfers van de telecomoperator. Maar een productlancering van formaat kaapte alle aandacht weg.

In de herfst lanceren Telenet en DPG Media een betalende app waarin kijkers lokale en internationale fictie kunnen streamen. De grote lijnen zijn ingevuld, de details nog niet, erkenden beide kampen, die de nacht door onderhandelden. ‘Vanavond zie ik je dan eens niet?’, zei de Telenet-topper Jeroen Bronselaer bij het afscheid tegen DPG Media-CEO Kris Vervaet.



Dat VTM het idee van een betalend streamingplatform genegen was, was al langer duidelijk. Het bedrijf leurt al sinds augustus 2018 met het idee van een ‘Vlaams Netflix’. Telenet, ook eigenaar van VIER en VIJF, springt nu mee op de kar, en dat is wel een verrassing. De kans lijkt groot dat ook de VRT nog aan boord klimt, dat schrijft het Vlaams regeerakkoord haast voor.



De drie grote Vlaamse zendergroepen springen zo van een brandend platform naar een nieuwe toekomst. Minder dan de helft van de Vlamingen keek in 2018 nog live naar tv, bleek uit de Digimeter. In 2015 was dat 60 procent. Naar een boosdoener is het niet ver zoeken: Netflix. Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal Vlamingen met toegang tot het kijkplatform met hitseries zoals ‘Stranger Things’ van 12 naar 31 procent.



Die shift is allerminst onschuldig. Als de kijker vertrekt, moet het medium volgen. In de eerste plaats voor de adverteerder: als kijkers niet meer live naar de beeldbuis kijken, zien ze ook de reclameblokken niet. VTM loste vorig jaar met het gratis kijkplatform VTM GO al een eerste salvo. Daar betaalt een kijker met zijn data: hij krijgt er gepersonaliseerde reclame.



Bazooka

Nu halen DPG Media en Telenet de bazooka boven. Telenet-topman John Porter noemde streaming de ‘belangrijkste verschuiving sinds de komst van digitale televisie’. Hij erkent zo openlijk dat kijken ‘over the top’ (OTT, online kijken) een te duchten vijand is voor de digicorder. Hij citeerde zelfs Benjamin Franklin. ‘We must all hang together or we will all hang separately.’



De telecomoperator paste zijn standpunt over streaming en het Vlaamse Netflix drastisch aan. Porter toonde zich binnenskamers lang geen fan van zo’n betalende streamingapp met Vlaamse en internationale fictie. Meer nog, volgens hem was er al een Vlaams Netflix op de markt, Telenet zelf.



De telecomoperator heeft met Play en Play More al twee betaalpakketten gericht op series en films in huis. Met die pakketten verleidde Telenet eind vorig jaar 431.300 kijkers, die kijken via de decoder. Dat waren er bijna 15.000 meer dan een kwartaal eerder, maar het bedrijf vergat te vermelden dat het aantal stabiel was tegenover een jaar eerder.



De nieuwe streamingapp zal twee prijsniveaus hebben, een basisaanbod op het niveau van Telenet Play (12 euro) en een premium aanbod op het niveau van Play More (25 euro).

Het sterkt Telenet mogelijk in het idee dat het niet veel te verliezen heeft met een Vlaams Netflix. De deal met DPG is zo opgesteld dat er voor de Play- en Play More-kijker weinig verandert. De nieuwe streamingapp zal twee prijsniveaus hebben, een basisaanbod op het niveau van Play en een premiumaanbod op het niveau van Play More. Ook de hitseries van HBO, zoals ‘Game of Thrones’, komen gewoon mee vanuit Play. Telenet doet zo aan een verruimingsoperatie. Het lijkt sterk dat de Play- en Play More-klanten zullen weglopen, en tegelijk kunnen nieuwe, meer onlinegerichte klanten aanspoelen.



Toch zal er ook bij Telenet een unheimlich gevoel hangen. Porter gaf aan dat ook hij uit zijn ‘loopgraafpositie moest komen’. ‘Ik zit al 38 jaar in kabeltelevisie en het gaat altijd om exclusiviteit. Wat ik heb, heb jij niet.’ Zo teert Telenet al jaren op zijn status als ‘Home of HBO’. Het behoudt die rechten natuurlijk, maar hevelt ze over naar een bedrijf waarvan het maar voor 50 procent eigenaar is.



Voor beide bedrijven wordt de nieuwe dienst ook een stevige legpuzzel. Komen nieuwe programma’s eerst op het betalende platform, en dan pas op het open net? Telenet deed dat ooit al met de reeks ‘De dag’, maar dat kan de gewone zenders verzwakken.



Nog enkele horden

Met de operatie kruipen twee vijanden van weleer bij elkaar in bed. Enkele jaren geleden vochten Telenet en VTM elkaar nog regelmatig de tent uit. Een van de pijnpunten was het tv-signaal en de bewerking ervan. Telenet wilde het VTM-signaal ook niet-lineair (‘niet live’) en in andere formaten aan de kijker aanbieden, wat volgens VTM een aanval was op het businessmodel van de zenders.



Porter kon net na zijn aanstelling in 2013 een eerste deal sluiten met de vijand, toen nog met Medialaan-CEO Peter Bossaert. Waarnemers geven aan dat de relatie tussen Telenet en DPG Media er de jongste jaren alleen maar beter op geworden is. Beide moesten elkaar zien te vinden in tal van dossiers, zoals het invoeren van gepersonaliseerde advertenties via de decoder.



‘De lijnen tussen de top van beide bedrijven zijn erg kort geworden’, meent een waarnemer die de markt goed kent. ‘Dat schiep een context om uitdagingen op de markt samen aan te pakken. Bij DPG Media was er al het voortschrijdende inzicht dat een bundeling van de krachten rond streaming nodig was. Telenet is daar nu in gevolgd.’



De versnelling kwam er volgens verschillende bronnen rond de jaarwisseling. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Disney+, het streamingsplatform van het Amerikaanse entertainmentbedrijf, een vliegende start nam. Het telt al bijna 30 miljoen betalende leden en komt deze zomer naar ons land. Dat deed de geesten rijpen. Met een nachtelijke deal als gevolg.



Toch zijn zeker nog niet alle horden genomen. Een stevig struikelblok wordt de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Een verregaande samenwerking tussen twee grote mediabedrijven zal zeker de aandacht van de waakhond trekken.