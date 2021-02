Verzegelde omslag in zaak-De Pauw blijft dicht

In die enveloppe zitten de notities van de preventieadviseur van de VRT, aan wie de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert hun verhaal vertelden en waarmee het dossier tegen de televisiemaker in een stroomversnelling kwam.

De advocaten van Bart De Pauw, die vervolgd wordt voor belaging en overlast door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, hadden inzage in de enveloppe gevraagd om zich te kunnen verdedigen 'op het volledige dossier'. Ze menen dat ze alleen een volledige verdediging kunnen voeren als ze ook de inhoud van die enveloppe kennen. 'Het is cruciaal dat we kunnen verifiëren wat Cafmeyer en Naert aanvankelijk hebben gezegd', zei advocaat Michaël Verhaeghe op de zitting van vorige maand. 'Want we hebben alleen hun verklaring. Geen bewijs. Geen sms'en.'

We denken dat de omslag belangrijk is in het kader van een procedure tegen de VRT en niet in het kader van dit strafproces.

Advocate Christine Mussche vermoedt andere motieven. 'We denken dat de omslag belangrijk is in het kader van een procedure tegen de VRT, en niet in het kader van dit strafproces', zei ze aan VRT NWS. De Pauw en zijn productiehuis Koeken Troef zijn in een aparte strijd verwikkeld met de VRT, waarvan ze een schadevergoeding van 12 miljoen euro eisen. De televisiemaker vindt dat sprake is van een 'karaktermoord', waardoor hij onterecht een enorm inkomensverlies heeft geleden.