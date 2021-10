Vier bedrijven Bart Van Coppenolle failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank van Hasselt heeft donderdag vier bedrijven van de Leuvense ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael failliet verklaard. Dat meldt persmagistraat Wim De Bus.

De vier bedrijven zijn Alpha 11 Belgium, Right Brain Interface, Holybrain en Arta en hebben banden met Choice, het nieuwe tv-project van beide ondernemers. De vier bedrijven dateren echter grotendeels uit de periode van de oudere tv-projecten van Van Coppenolle en Vandormael. Het zijn de voorlopig bewindvoerders die de bedrijven dagvaardden in faillissement, wegens hun financiële situatie en het gebrek aan transparantie.

Van Coppenolle en Vandormael kwamen vorige week in het nieuws toen bekend raakte dat dezelfde rechtbank in september voorlopig bewindvoerders had aangesteld voor de vier firma's. Dat gebeurde op vraag van KBC, de belangrijkste van de bancaire schuldeisers van de bedrijven. Ook de federale overheidsdienst Financiën heeft miljoenen euro’s tegoed, in de vorm van directe belastingen, btw en achterstallen.

Sterfhuisconstructie

De rechtbank stelde de drie voorlopig bewindvoerders, van het Hasseltse advocatenkantoor Dehaese & Dehaese, ook aan als curatoren. Zij moeten nu onderzoeken wat er gebeurde bij de vier ondernemingen. KBC baseerde zijn demarche bij de rechtbank op de stelling van een sterfhuisconstructie, waarbij de activa uit de vennootschappen werden gehaald en ze achterbleven met de schulden. Ook elders viel te horen dat het beheer van de vier beter zou worden onderworpen aan een onderzoek.

Curatoren zijn verplicht hun bevindingen te melden aan het parket. Vorige week kwam al aan het licht dat het parket van Hasselt een strafonderzoek voert naar het beheer van twee andere bedrijven van Van Coppenolle en Vandormael die begin vorig jaar failliet gingen. Hier gaat het om de telecomoperatoren Schedom en Billi. Dezelfde ondernemingsrechtbank plaatste in 2019 al vraagtekens bij de cijfers van Alpha 11 Belgium.

De twee ondernemers raakten vooral bekend als de drijvende krachten achter het Leuvense meettechnologiebedrijf Metris, dat een tijdlang op de beurs stond en Onderneming van het Jaar 2006 was.

Choice

Nu zijn ze dus bezig met het tv-bedrijf Choice, hun jongste zakelijk project dat na crowdfundingacties sinds begin dit jaar ook op de beurs staat, op het minder gereglementeerde segment Euronext Access. Bij die crowdfunding investeerden enkele duizenden beleggers meerdere miljoenen euro’s. De beurswaakhond FSMA schorste de koers van Choice vorige week in afwachting van een persbericht over de jongste ontwikkelingen, maar dat persbericht is er nog steeds niet.