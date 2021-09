Vier gegadigden voor drie plekjes op FM-radio

Er zijn vier dossiers ingediend door drie kandidaten om de drie plekjes op de FM-band die straks vrijkomen in te palmen. Eén iemand gaat dus een teleurstelling tegemoet. Opvallende afwezig in de strijd is zendergroep SBS.

DPG Media (Qmusic en Joe), Mediahuis (Nostalgie) en Studio 100 vechten het onderling uit voor de drie plekjes die straks worden verdeeld op de FM-band. Die worden voor het eerst sinds lang herbekeken, na twee decennia rustige vastheid in het Vlaamse radiolandschap. De deadline om dossiers in te dienen, verliep vannacht om middernacht.

DPG Media en Mediahuis zijn de logische kandidaten. Met Qmusic (12% marktaandeel) en Joe (9,8%) - beiden DPG - en Nostalgie (7,2%) - Mediahuis - palmt het duo mediagroepen al jaren de private radiolicenties in met wat ondertussen goed geoliede radiomachines zijn. Geen van beide groepen wil de cashkoe die radio is (zie inzet) kwijtspelen aan een concurrent.

Radio Kaskoe Wie de aantrekkingskracht van FM-radio wil begrijpen, moet gewoon naar de cijfers kijken. De markt voor radioreclame groeide het voorbije decennium gestaag, van 232,5 miljoen euro bruto reclamebestedingen in 2012 tot 303 miljoen euro in 2019. In het coronajaar 2020 ging daar wel 11,5 procent af tot 268 miljoen, maar de trend is duidelijk positief. Die 268 miljoen euro in 2020 was goed voor 13,5 procent van alle geld dat aan reclame werd uitgegeven in Vlaanderen. Daarmee is radio niet de grote slokop van de media, maar de markt is wel erg stabiel. Bovendien zijn de productiekosten van radio een pak lager dan van het peperdure neefje televisie, wat de winstmarges navenant maakt.

Economische hulplijn

Met Studio 100 is er echter een nieuwe kaper op de kust. Het mediabedrijf, vooral bekend om zijn kinderentertainment, ziet in radio een ideale economische verbreding van zijn activiteiten. 'Ons bedrijf zat de voorbije periode in de hoek waar de klappen vielen', legt CEO Hans Bourlon uit. 'Een eventuele verbreding naar radio zou een mooie economische hulplijn kunnen betekenen. We ondernemen liever dan dat we ergens een pot subsidies trachten open te breken.'

Studio 100 ziet in radio ook een goede manier om nieuwe mensen aan te trekken en mediatalent aan zich te binden, aldus Bourlon. 'We kunnen hiermee extra tewerkstelling creëren.'

Over de exacte inhoud van het ingediende dossier wil Bourlon voorlopig niets kwijt. 'Ik kan enkel zeggen dat we inhoudelijk een unieke toon kunnen zetten. En dan bedoel ik niet met kinderentertainment, zoals hier en daar werd aangenomen. We hebben als bedrijf al getoond dat we maatschappelijk relevant kunnen zijn voor volwassenen. Denk maar aan musicals als '40-45' die over polarisering handelt, of 'Daens' met als thema economische uitbuiting.'

Quid SBS?

Opvallende afwezig in de strijd om de FM-band is zendergroep SBS. Algemeen werd er van uitgegaan dat de Telenet-dochter een gooi zou doen naar een FM-licentie via NRJ, de netwerkradio die het uitbaat in samenwerking met Mediahuis. Maar met NRJ wil SBS naar eigen zeggen blijven mikken op het jonge, urbane publiek dat het nu bereikt met zijn stedelijke frequenties.

SBS-woordvoerder Kristof Demasure onderstreept wel dat het niet is omdat er geen dossier voor een FM-licentie is ingediend, dat de zendergroep geen ambities meer heeft op het vlak van landelijke FM-radio. Volgens Demasure lopen er gesprekken 'met een partij die wel een dossier voor een landelijke FM-frequentie heeft ingediend'.

Welke partij dat is, wil niemand uitspreken. Maar de logische gesprekspartner op dat vlak is Mediahuis. De twee groepen werken al langer samen in NRJ. Mediahuis-zender Nostalgie en NRJ delen ook bepaalde diensten. Als het tot een partnership komt, lijkt dat dus de logische combinatie.

Schoonheidswedstrijd

Met vier zenders die azen op drie plekjes op de FM-band, gaat één iemand onvermijdelijk een teleurstelling tegemoet. Wie dat wordt, moet een heuse 'beauty contest' nu uitmaken. Daarin mogen de kandidaten hun ambities in geuren en kleuren uit de doeken doen voor een jury experts, die de ambities aftoetsen op parameters als inhoudelijke invulling, maatschappelijke meerwaarde, financiële haalbaarheid en technische uitwerking.

Bedoeling is dat de knoop ten laatste in februari wordt doorgehakt, om dan vanaf januari 2023 de nieuwe - of oude - realiteit op de luisteraar los te laten. Die geldt dan voor zeker vijf jaar, met de mogelijkheid om nog drie jaar te verlengen.

RIP FM

Dat er nog zo gestreden wordt om FM, is ergens opmerkelijk. Er staat immers een vervaldatum op het uitzendmodel, nu de overheid beslist heeft om de transitie in te zetten naar het digitale format DAB+. Een exacte timing daarvoor is nog niet duidelijk, maar het beleid stuurt overtuigd aan op een gradueel uitfaseren van de FM-band.

61% luistervolume FM is met voorsprong de belangrijkste luisterbron voor radio.

Dat een plekje op die terminale FM-band nog zo gegeerd is, ligt aan het bereik dat je er nog steeds mee haalt. Anders dan bij televisie, volgt de consument de digitale transitie in radio maar met mondjesmaat. Dat FM perfect doet wat de luisteraar ervan verwacht - op een kwalitatieve manier de vertrouwde zenders in wagen of huiskamer brengen - maakt de alternatieven minder dwingend.

Om dat in cijfers te gieten: FM is vandaag nog goed voor 61 procent van het luistervolume, versus een kleine 17 procent voor DAB+. Wie relevant wil zijn op de radio - en dus aanspraak wil maken op de bijhorende reclamemiljoenen - moet vandaag aanwezig zijn op FM.