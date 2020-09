Vlaams streamingplatform begint met VRT aan boord

Streamz, het nieuwe streamingplatform van DPG Media en Telenet, gaat op 14 september van start. Voor 11, 95 euro per maand krijgt u meer dan 1.000 titels, ook van de VRT.

De ‘Vlaamse Netflix’, zoals Streamz de voorbije jaren steevast werd genoemd, is er dan toch in geslaagd de openbare omroep mee aan boord te krijgen. De deelname van de VRT was lang twijfelachtig omdat de vorige CEO, Paul Lembrechts, het geen prioriteit vond voor de openbare omroep. De Vlaamse regering nam de medewerking van de VRT nochtans expliciet in haar regeerakkoord op.

De nieuwe VRT-topman Frederik Delaplace zette nu wel zijn handtekening onder een akkoord. De VRT doet weliswaar niet mee als aandeelhouder, maar als leverancier. Verschillende VRT-reeksen zullen deel uitmaken van het Streamz-aanbod, soms in exclusiviteit, zoals de nieuwe najaarsreeks ‘Black-out’.

Streamz wordt gepositioneerd als een streamingdienst met een duidelijke focus op lokale programma’s, en een doelpubliek van Vlaamse gezinnen met verschillende leeftijden. In eerste instantie biedt de dienst maar één abonnementsformule aan, waarbij je voor 11,95 euro per maand recht hebt op vier gelijktijdige streams in HD en vijf kijkprofielen.

Die prijs komt overeen met die van een standaardabonnement op het Amerikaanse Netflix, maar daar krijg je slechts twee streams. Netflix heeft ook een goedkopere formule voor 7,99 euro voor één stream in SD-kwaliteit. Streamz biedt zo’n basisformule voorlopig niet aan, al sluiten de initiatiefnemers niet uit dat die er komt als daar veel vraag naar zou zijn.

Disney+

Een interessante vraag is wat de prijszetting wordt van Disney+, de streamingdienst van de entertainmentreus Disney. De lancering daarvan is voorzien voor 15 september, één dag na Streamz. Disney+ kost 59,99 euro per jaar voor klanten die op voorhand bestellen, anders is het 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Voor filmliefhebbers bestaat een uitgebreidere versie van het platform, Streamz+, dat een catalogus van 300 recente films omvat. De dienst kost 19,95 euro per maand. De Telenet-klanten die het Play More-pakket hebben, krijgen toegang tot Streamz+, aangevuld met een pakket themakanalen.

Door de focus op kinderen, en dus op gezinnen, lijkt Disney+ de belangrijkste concurrent te worden voor Streamz. Toch is er op de markt plaats genoeg voor meerdere diensten, zeggen DPG-topman Kris Vervaet en zijn Telenet-collega John Porter. ‘Uit eigen onderzoek en onderzoek in andere landen blijkt dat mensen gemiddeld meer dan twee streamingdiensten afnemen.’

Eigen producties

Het platform, dat wordt uitgebaat in een 50/50 joint venture van Telenet en DPG en geleid wordt door ex-Telenet-manager Peter Vindevogel, start naar eigen zeggen met een catalogus van meer dan duizend titels. Het gaat om oude en nieuwe producties van de zenders VTM, VIER en Eén, aangevuld met een internationaal aanbod van onder meer HBO, films, kinderprogramma’s en documentaires. Onder de noemer ‘Streamz Originals’ gaat het platform ook investeren in eigen producties.

Streamz heeft voor de lancering tien titels in exclusiviteit op het programma gezet: 'De Bende van Jan de Lichte' (VTM), 'Fair Trade' (VTM), 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' (VIER), 'Black-out' (Een), 'Free Love Paradise' (VTM 2) en de Streamz Originals 'Niets Te Melden', 'Cold Courage', 'Baantjer', 'D5R' en een docu van Eric Goens over de top-dj’s Dimitri Vegas & Like Mike.

Streamz neemt een vliegende start dankzij de inbreng door Telenet van 400.000 abonnees van de videodienst Play. Die worden automatisch overgezet naar het nieuwe platform. Nieuwe klanten kunnen de dienst gedurende twee weken gratis testen.