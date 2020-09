Vlaams streamingplatform wordt delicate evenwichtsoefening

Streamz start met een aanbod van meer dan 1.000 titels. De nadruk ligt op Vlaamse fictie, maar er is ook een internationaal aanbod met onder meer producties van het Amerikaanse HBO, en een ‘kidszone’ met kindertitels. In het lanceeraanbod zitten een tiental exclusieve reeksen, zoals ‘De Bende van Jan de Lichte’, ‘Black-out’ en een docu van Eric Goens over de top-dj’s Dimitri Vegas & Like Mike. Het uitgebreide aanbod Streamz+ (19,95 euro per maand) omvat ook een catalogus met 300 recente films. Streamz-klanten kunnen tegelijk vier streams bekijken in hd-kwaliteit en vijf kijkprofielen aanmaken om persoonlijke kijktips te krijgen.

Wie bij Telenet geabonneerd is op de betaaldienst Play wordt automatisch klant van Streamz. De klanten van de Telenet-dienst Play More blijven juridisch gesproken bij Telenet, maar krijgen ook toegang tot Streamz+ en een twintigtal themazenders.

In totaal gaat het om 420.000 Telenet-klanten, maar Telenet maakt geen opsplitsing tussen Play en Play More. Overigens wordt Play More niet meer actief gepromoot.