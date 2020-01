Vlaamse regering schrijft openbare omroep rust voor

De Vlaamse overheid probeert met de aanstelling van de breed gedragen VRT-veteraan Leo Hellemans de rust aan de Reyerslaan te laten weerkeren. Het etterende conflict in het directiecomité oplossen wordt zijn voornaamste taak. Toch valt het niet uit te sluiten dat er directieleden vertrekken.

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) greep dit weekend in bij het conflict dat de openbare omroep al sinds midden november teistert. CEO Paul Lembrechts eiste op 16 november het ontslag van zijn directeur media en productie Peter Claes, de nummer twee, wegens oncollegiaal gedrag. Lembrechts kreeg rugdekking van zijn directiecomité, maar niet van de raad van bestuur. Headhunter Fabiaan Van Vrekhem gaf zijn externe bemiddelingspoging vorige week woensdag zonder resultaat terug aan VRT-voorzitter Luc Van den Brande.

Lembrechts naar Belfius? Paul Lembrechts ontkende begin december ‘met klem’ dat hij de openbare omroep zou verlaten om voorzitter van de staatsbank Belfius te worden. Hij was nochtans een van de topkandidaten om Jos Clijsters op te volgen. Maar Lembrechts wou de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT mee onderhandelen. Komt hij nu opnieuw in beeld bij Belfius, dat voorlopig de piste Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) lijkt te bewandelen? Het is koffiedik kijken. Lembrechts heeft alvast ervaring met een publieke aandeelhouder én een lange staat van dienst in de banksector. Hij werkte bij de Generale Bank, ABN AMRO en het Beroepskrediet, waar hij opklom tot CEO. MS

Die richtte zich vervolgens tot de enige aandeelhouder, de Vlaamse overheid. Die kan als enige beslissen over het functioneren van de CEO. Het kernkabinet hakte zaterdag de knoop door om Lembrechts de laan uit te sturen. ‘De VRT-directie is al sinds 16 november verlamd. We hebben de raad van bestuur de ruimte gegund om het probleem eerst intern op te lossen. Maar we moeten vaststellen dat de CEO er niet in geslaagd is het vertrouwen te herstellen’, stelde Dalle gisteren op een persconferentie aan de Reyerslaan.

Voor zijn keuze voor een opvolger ad interim speelt Dalle op veilig: hij stuurt Leo Hellemans het veld in. Hellemans werkte tientallen jaren bij de openbare omroep en depanneerde eerder al als CEO ad interim tussen 2014 en 2016, toen CEO Sandra De Preter ziek uitviel. Daarna ging hij met pensioen. Hellemans keert nu terug, weliswaar ‘met gemengde gevoelens’ en ‘na herhaaldelijk gevraagd te zijn door de minister’. Dalle geeft Hellemans een welomlijnde opdracht: hij moet een ‘afkoelingsperiode’ inlassen en de directie weer op één lijn krijgen.

De raad van bestuur, die volgende week van samenstelling wijzigt, vraagt dat Hellemans een voorstel doet om het directiecomité weer eensgezind te laten werken. De CEO ad interim agendeert het punt waarschijnlijk al op de raad van bestuur van 17 februari. De grote vraag is of er in dat directiecomité nog plaats is voor Claes, of dat een van de andere directieleden eerder een stap opzij zet. De resterende vier directieleden (informatie, financiën, technologie en hr) toonden zich eind december scherp voor hun collega in een brief aan de raad van bestuur.

Ook het dossier dat bemiddelaar Van Vrekhem uit zijn gesprekken puurde, zal een factor zijn. Dalle gaf gisteren al aan dat er ‘bij Claes zeker functioneringsproblemen zijn die aangepakt moet worden’, maar hij wil zich als politieke voogd niet moeien met operationele keuzes. De hete aardappel ligt in de eerste plaats bij Hellemans, die al beloofde contact te zullen zoeken met Van Vrekhem. Tegelijk tikt de klok: de Vlaamse overheid start volgende week al de zoektocht naar een nieuwe CEO. Voor de zomer moet die gevonden zijn.

Beheersovereenkomst

De interne heibel moet uit de weg geruimd zijn voor de nieuwe CEO aan zijn opdracht begint. Voor die nieuwe CEO ligt een ander lastig dossier te wachten: het onderhandelen over de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering, die op 1 januari volgend jaar van start moet gaan. Dalle wil van die deadline niet afwijken. Hellemans mag zich wel al bezighouden met voorbereidend werk. Toch is het zeer de vraag hoeveel vordering hij maakt: bij het onderhandelen over een nieuwe beheersovereenkomst zit het venijn in de start, en dat is weggelegd voor de nieuwe CEO.

De VRT moet uit het defensief komen. Ze redeneert al te vaak dat ze goed is voor de samenleving en dat dus niet aan haar geraakt mag worden. Leo Hellemans CEO ad interim VRT

Dat weerhield Hellemans er gisteren niet van zijn visie op de beheersovereenkomst te geven. Hij bekritiseerde het traject dat de VRT de afgelopen jaren heeft gelopen. ‘De VRT moet uit het defensief komen. De openbare omroep redeneert al te vaak dat ze goed is voor de Vlaamse samenleving en dat dus aan haar niet geraakt mag worden.’ Hellemans reikt de hand naar de commerciële omroepen en de Vlaamse regering. ‘De besparingen op korte termijn zijn haalbaar. Maar bij het nieuwe contract moeten we breder dan besparingen durven te denken. Wat dat exact inhoudt, moeten we bekijken met de commerciële omroepen.’

Hellemans zag zich gisteren meteen geconfronteerd met sociale onrust. Onder het personeel leeft het gevoel dat Lembrechts moest wijken omdat hij zich al te fel afzette tegen de extra besparingen van de Vlaamse regering: tot 12 miljoen euro in 2024.