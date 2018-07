Vlaamse tv-producer in zee met John de Mol

Het bedrijf van Plas, die eerder aan het hoofd stond van de Belgische afdeling van EndemolShine , krijgt door de deal de mogelijkheid om alle formats van Talpa naar de Belgische markt te ‘vertalen’. Het bekendste format uit de Talpa-stal is de zangwedstrijd ‘The Voice’ . Dok1 Media gaat alvast seizoen 8 van ‘The Voice Belgique’ aanleveren aan de Franstalige omroep RTBF, voor uitzending in het voorjaar van 2019.

Ook in Vlaanderen is The Voice, dat wordt uitgezonden op VTM, een groot succes. De commerciële omroep Medialaan kocht recent ook de rechten op ‘A Year To Remember’, een nostalgische entertainmentshow van Talpa die in Nederland hoge ogen gooide.