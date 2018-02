Vlaming koopt boeken steeds meer online

Een papieren boek op de zes wordt in Vlaanderen op het internet gekocht. Aangezien de grootste onlinewinkel Bol.com in Nederland is gevestigd, verdwijnt een deel van de omzet van de boekenmarkt uit Vlaanderen.

Belangenbehartiger Boek.be en marktonderzoeksbureau GfK zien de groei van de boekenverkoop in webwinkels als een belangrijke evolutie in de markt. ‘Opmars onlineverkoop ook op de boekenmarkt’, kopten ze vandaag in een gezamenlijk persbericht.

Het gaat over de verkoopcijfers van vorig jaar. Toen steeg de omzet van internetwinkels voor de verkoop van papieren boeken met 13 procent. Hun marktaandeel steeg met 2,6 procentpunt, van 17,3 procent naar 19,9 procent. De onlinemarkt beslaat nu meer dan 16 procent van de totale handel in boeken.

Anders gezegd: een papieren boek op de zes wordt online verkocht. Vervelend voor de Vlaamse markt is dat de marktleider van de internetwinkels een Nederlands bedrijf is, Bol.com. Daardoor wordt een deel van de verkoop, met name bij Vlaamse importeurs, niet in Vlaanderen maar in Nederland geregistreerd.

Die evolutie zal zich in de toekomst onverminderd voortzetten. Hoe moeten de klassieke verkopers, zij het de grote ketens of de zelfstandige boekhandel, zich tegen de internetwinkels wapenen? Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be: ‘Ze zullen nog proactiever naar de lezer moeten stappen, en hun verkoopspunten animeren met evenementen en themadagen. Meer dan ooit moeten ze de klant in de watten leggen.’

Mazzeltof

De groei van de internetverkoop neemt de algemene problemen van de boekenmarkt niet weg. In 2017 werden opnieuw minder papieren boeken verkocht dan het jaar voordien: 3 procent in aantal - 14 miljoen stuks, of 400.000 minder dan in 2016 - en 1,5 procent in omzet.

De omzet daalde nog maar eens, van 188 naar 185 miljoen euro. De daling doet zich voor in zo goed als alle genres. Alleen in het genre ‘non-fictie informatief’ - met dank aan ‘Mazzeltof’ van Margot Vanderstraeten en ‘Leven zonder filter’ van Fleur Van Groningen - stelt Boek.be een stijging met 7 procent vast.

Over alle genres heen domineert voedingscoach Sandra Bekkari de top tien. Twee van haar dieetboeken voeren de algemene lijst aan, een ander uit de reeks van de ‘kookboekkoningin’, ‘Nooit meer diëten 2’, staat op de vijfde plaats. Concurrente Pascale Naessens duikt slechts een keer op in de top tien.

Fictie en literatuur verliezen verder terrein, 4 procent in aantal en 3,4 procent in omzet. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van echte bestsellers, zoals ‘Het smelt’ van Lize Spit in 2016. De drie best verkochte romans van 2017 werden geschreven door een Amerikaan, Dan Brown, en een Britse auteur, Paula Hawkins. ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers was vorig jaar de best verkochte Vlaamse roman.

Bestsellers

Dragonetti nuanceert de nieuwe daling. ‘De boekenmarkt is erg bestsellergevoelig. Onze cijfers coveren 89 procent van de markt. De ‘betere’ krantenwinkels en stripspeciaalzaken zitten niet in onze cijfers en dat zijn net de kanalen waar vooral bestsellers aftrek vinden. Een deel van de boekenverkoop verplaatst zich ook van fysieke boeken naar e-books. In 2017 waren die goed voor 4 procent van de verkoop. Die compenserende omzet is niet in de cijfers opgenomen.’

Vorige zomer deed de gereglementeerde boekenprijs zijn intrede in Vlaanderen. De uitgever bepaalt de prijs voor elk nieuw boek, en verkopers mogen daar gedurende zes maanden na het verschijnen maximaal 10 procent korting op geven. De gereglementeerde boekenprijs moet onder meer de kwaliteitsboekhandel ondersteunen.

Maar de implementatie van de maatregel verliep niet van een leien dakje. ‘Er verschenen herdrukken van boeken op de lijst die aan de vaste boekenprijs was gebonden. Veel van die titels moesten uit de handel worden gehaald. De maatregel is op dit moment een commerciële rem voor een groot deel van de markt’, aldus Dragonetti.