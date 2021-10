Volgens Netflix is Squid Game 900 miljoen dollar waard

De Squid Game-manie slaat overal toe. In een Koreaans restaurant in Moskou heeft een ober zich in een personage verkleed.

De schatting komt uit een intern document waarop Bloomberg de hand kon leggen.

In tegenstelling tot klassieke filmstudio's kan Netflix geen omzetten publiceren over één serie of één film. Een rijkgevulde catalogus en een continue stroom aan nieuwe releases moeten zoveel mogelijk betalende abonnees verleiden. Eind september waren dat er wereldwijd 213 miljoen, of dat is ten minste de verwachting van analisten voor de kwartaalcijfers die Netflix dinsdagavond zal publiceren.

Netflix berekent wel intern wat de waarde is van elke film of serie op basis van een schat aan gebruikersdata. Squid Game scoort hoog, niet alleen door de hoge kijkcijfers, maar ook door de relatief lage kosten. De Zuid-Koreaanse serie over mensen met schulden in een dodelijke wedstrijd creëert volgens Netflix 891,1 miljoen dollar aan waarde. De serie kostte 'slechts' 21,4 miljoen dollar, of 2,4 miljoen dollar per aflevering. Ter vergelijking: de hitserie The Crown kost ongeveer 13 miljoen dollar per aflevering.

Een advocaat van Netflix zei in een reactie aan Bloomberg dat het ongepast zou zijn om de vertrouwelijke gegevens vrij te geven. 'Netflix bespreekt deze statistieken niet extern en neemt stappen om ze te beschermen tegen openbaarmaking', aldus de advocaat.

132 miljoen kijkers

Eerder was al bekend dat ongeveer 132 miljoen mensen ten minste twee minuten van 'Squid Game' bekeken in de 23 dagen volgend op de lancering. Dat slaat alle records. Andere statistieken zoals het aantal mensen dat de serie hebben uitgekeken, deelt Netflix niet mee.

Het cijfer van 900 miljoen dollar is mogelijk nog een onderschatting. Sinds de lancering van Squid Game op 17 september steeg de beurswaarde van Netflix met 7 procent of 18 miljard dollar tot 278 miljard dollar (zie grafiek). Over dezelfde periode zakte de Nasdaq Composite met 1 procent.