Voormalige L'Echo-journalisten maken tv-debuut

Met LN24 is gisteravond een van de meest gedurfde media-initiatieven in ons land de ether in gegaan. De Franstalige zender wil het eerste Belgische nieuwskanaal worden dat de klok rond nieuws afspeelt.

De ambitie verklaart meteen de naam: LN staat voor Les News, de 24 voor de continuïteit.

De gangmakers achter de zender zijn Joan Condijts en Martin Buxant, twee bekende journalisten in Franstalig België. Ze vertrokken bij de zakenkrant L’Echo om het tv-avontuur aan te gaan. Condijts was op dat moment hoofdredacteur, Buxant was Wetstraatjournalist. Bij LN24 combineren ze allebei een directiefunctie - Condijts wordt ‘news director’, Buxant hoofdredacteur - met een rol als schermgezicht.

Ambitie

De ambitie is groot. De flamboyante Buxant, die bekendstaat om zijn primeurs, kondigde de oprichting van de zender in oktober vorig jaar aan met een citaat van de Amerikaanse schrijver Mark Twain. ‘Ze wisten niet dat het onmogelijk was, dus hebben ze het gedaan. En route’, twitterde hij.

Als het gemakkelijk was, hadden anderen het al gedaan. Joan Condijts News director LN24

Het idee voor LN24 komt uit de koker van Boris Portnoy, media-ondernemer en voormalig CEO van het productiehuis Keynews Television en medeoprichter. Belfius, de vastgoedgigant Besix en de ondernemers Giles Daoust en Jean-Pierre Lutgen (Ice-Watch) staan in voor de centen.

De middelen zijn beperkt. Met een startkapitaal van 4,5 miljoen euro en een ploeg van 40 mensen - van wie 20 journalisten - beschikken Condijts en Buxant maar over een fractie van wat hun tv-concurrenten hebben. Hoewel enkele ervaren rotten aan de slag gaan, is het gros van de journalisten jong en onervaren. Hun belangrijkste werkmiddel is hun iPhone, voor cameraploegen is er geen geld.

Schermvullende weergave Joan Condijts (links) en Martin Buxant. ©Frederic Sierakowski / Isopix

Haalbaarheid

Condijts, voorheen economisch journalist bij Le Soir en vijf jaar hoofdredacteur van L’Echo, begrijpt dat mensen zich vragen stellen bij de haalbaarheid van het project. ‘Als het gemakkelijk was, hadden anderen het al gedaan’, zegt hij. ‘We weten dus dat het moeilijk zal zijn, maar we denken dat het mogelijk is. Maar kijk, ik heb bij L’Echo mensen altijd aangezet meer te ondernemen, dus ben ik blij dat ik nu de daad bij het woord kan voegen.’

LN24 werd gisteren om 20 uur gelanceerd met een uitzending in het Europees Parlement. De opgetrommelde namen illustreren de hoge aspiraties. Onder meer Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli, MR-boegbeeld Didier Reynders, Solvay-CEO Ilham Kadri en de Franse journalisten Christine Ockrent en Patrick Poivre d’Arvor tekenden present.

Ockrent en ‘PPDA’ zijn coryfeeën van de Franse televisie, en zullen meewerken aan LN24, dat zo ook bij de zuiderburen weerklank krijgt. CNN-boegbeeld Christiane Amanpour, goed voor bijna 3 miljoen volgers, zond via Twitter haar beste wensen.

Technische problemen

We hebben moeilijke dagen gehad, maar we hebben ons ook geamuseerd. En ik denk dat we ons nog veel gaan amuseren. Joan Condijts News director LN24

LN24 is ook op de Vlaamse kabel te zien. Onmiddellijke plannen voor een Nederlandstalige versie zijn er niet, maar worden niet uitgesloten. Zowel Condijts als Buxant kan goed uit de voeten in het Nederlands. Buxant werkte negen jaar voor La Libre Belgique, en stak in 2011 de taalgrens over om bij De Morgen aan de slag te gaan.